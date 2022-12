Jakub Straszewski wicemistrzem Polski seniorów

Dziś w Zabrzu zakończyły się Mistrzostwa Polski seniorów w boksie. Zawodnik Klubu Bokserskiego Legia i były pięściarz Championa Włocławek, Jakub Straszewski zdobył srebrny medal w kategorii wagowej do 86 kilogramów. Miesiąc wcześniej zdobył złoty medal młodzieżowych mistrzostw Polski . W Zabrzu, w drodze do finału legionista wygrał jednogłośnie na punkty trzy walki - z Michałem Wiktorowskim, Patrykiem Atanowiczem i Klemensem Szczepaniakiem. W finale Straszewski mierzył się z Tomaszem Niedźwieckim, brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Walka długo była bardzo wyrównana, ale na niespełna półtorej minuty przed końcem, Niedźwiecki przeprowadził akcję, która zdecydowała o jego końcowej wygranej na punkty (jednogłośnie). Zawodnik kieleckiego klubu skontrował Straszewskiego, poprawiając następnie prawym sierpowym, i po tych ciosach sędzia liczył naszego zawodnika. Finałową walkę można obejrzeć TUTAJ . Wyniki Jakuba Straszewskiego w MP seniorów: I runda: Jakub Straszewski - Michał Wiktorowski (Gwardia Szczytno) 5:0 1/4 finału: Jakub Straszewski - Patryk Atanowicz 5:0 1/2 finału: Jakub Straszewski - Klemens Szczepaniak (BBB Serca Krakowa) 5:0 Finał: Jakub Straszewski - Tomasz Niedźwiecki (KKB Rushh Kielce) 0:5

