Koszykówka

Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Piątek, 9 grudnia 2022 r. 17:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę nasz zespół podejmować będzie w hali na Bemowie drużynę GTK Gliwice - będzie to pierwszy mecz z powiększoną do 2000 liczbą miejsc dla publiczności w naszej hali.



Legia w ostatnim tygodniu straciła szanse na awans do kolejnego etapu rozgrywek Ligi Mistrzów, a najbardziej bolała nie tyle porażka w Izraelu, co styl gry. Plan był, by zagrać z równie dużym zaangażowaniem co w Ostendzie, ale od pierwszej do ostatniej minuty nie był on realizowany. Teraz legioniści muszą skoncentrować się na rozgrywkach ligowych, aby w kolejnym sezonie znów mieć szansę na reprezentowanie naszego kraju w BCL. W Energa Basket Lidze w ostatnich meczach, nasza drużyna spisywała się bardzo przyzwoicie.



GTK Gliwice nie najlepiej rozpoczęło sezon i po dziesiąciu spotkaniach plasuje się dopiero na 13. miejscu w tabeli, z niewielkimi szansami na czołową ósemkę. Gliwiczanie wygrali tylko trzy mecze w obecnych rozgrywkach, a od listopada zanotowali tylko jedną wygraną - w Łańcucie (+5). W ostatni weekend GTK przegrał na własnym parkiecie ze Śląskiem (-20), a w ten czwartek przegrali również wyjazdowy mecz z Astorią (-11). Jedyne wygrane, oprócz tej z Sokołem, zaliczyli ze Spójnią (w) i Startem (d), na samym początku sezonu.



Trenerem GTK jest Słowak, Maroš Kovačik. Ważną postacią drużyny jest sprowadzony z Trefla Sopot rozgrywający, Mateusz Szlachetka, który może liczyć na znacznie więcej minut niż w Trójmieście (obecnie 27,5 min. na mecz), co przekłąda się na lepsze statystyki (śr. 10 pkt. i 3,5 asysty). Drugi sezon w Gliwicach występuje skrzydłowy, Filip Put, zdobywający średnio 11,8 pkt. i zbierający 5 piłek - to jeden z najlepiej punktujących graczy GTK. Na pozycję niskiego skrzydłowego zakontraktowano w Gliwicach Terrance Fergusona (śr. 11,1 pkt.), zaś na pozycję 5 Kamariego Murphy'ego (śr. 11,1 pkt. i 7,6 zbiórki). Na czwórce występuje doskonale znany warszawskim kibicom - srebrny medalista ostatniego sezonu z Legią, Jure Škifić. 34-letni Chorwat już czwarty sezon spędza na parkietach EBL, a obecnie notuje średnio 7,6 punktu i 5,3 zbiórki na mecz. I choć w Warszawie dał się poznać jako bardzo dobrze rzucający z dystansu, w GTK na razie tego nie potwierdza - trafił jedinie 2 z 15 prób za 3 pkt. (13,3%).



Zaledwie trzy tygodnie po rozpoczęciu rozgrywek, w Gliwicach zakontraktowano nowego zawodnika - 39-letniego rozgrywającego, Earla Jerroda Rowlanda, który szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej piątce. Obecnie notuje 12 pkt. i 6,9 asysty na mecz (średnio niespełna 29 min. na parkiecie). I choć Rowland słabo rzuca z dystansu (25% za 3), to doskonale wymusza faule rywali, co przekłada się na sporą liczbę rzutów wolnych, i to z nich zdobywa większość swoich punktów (przy skuteczności 71,4%). W ostatnim meczu z Astorią zaliczył 12 punktów i 12 asyst. Ostatnio Amerykanin występował w irańskim Chemidor B.C., a okres przygotowawczy do obecnego sezonu przechodził w Maccabi Hajfa. W ostatnich dniach klub pożegnał się z Troyem Franklinem Juniorem, co może zapowiadać kolejne zmiany w składzie i brak zadowolenia z osiąganych dotychczas wyników przez zespół z Górnego Śląska.



W wyjazdowym meczu z Hapoelem Holon w barwach Legii zadebiutował Billy Garrett, a w niedzielę po raz pierwszy zaprezentuje się przed warszawską publicznością z eLką na piersi. Premierowy występ był na pewno obiecujący, choć oczywiście przesłoniła go słaba gra całej naszej drużyny w tym spotkaniu. Garrett w Izraelu na pewno pokazał się lepiej od Lesliego oraz Marble'a, którzy zaliczyli jeden ze słabszych występów w naszych barwach. Mamy nadzieję zobaczyć Legię walczącą od samego początku, bowiem GTK pomimo niskiego miejsca w ligowej tabeli, na pewno będzie robiło wszystko, aby przełamać złą passę właśnie na naszym terenie.



Bilans domowych meczów Legii z GTK jest dla nas korzystny. Legioniści wygrali trzy ostatnie spotkania w Warszawie, w w tym w styczniu obecnego roku 86:73. Ostatni raz GTK wygrało w naszym mieście w październiku 2017 roku, kiedy na Torwarze zwyciężyli 88:78. Zdecydowanie gorzej wyglądają dla nas statystyki wyjazdowych meczów z GTK - zespołem, z którym w sezonie 2016/17 rywalizowaliśmy w finale play-off pierwszej ligi. Jak doskonale pamiętamy, finał wygraliśmy pewnie 3:0, po czym GTK wykupił dziką kartę na grę w Energa Basket Lidze. W ostatnich pięciu latach Legia wygrała pięć z dziewięciu rozegranych meczów obu drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej.



Spotkanie Legii z GTK rozegrane zostanie w najbliższą niedzielę, 11 grudnia o godzinie 18:00. Bilety cały czas nabywać można na eBilet.pl, a w dniu meczu będzie można kupić je w kasach biletowych przy wejściu do hali OSiR Bemowo - te otwarte zostaną dwie godziny przed rozpoczęciem meczu. Spotkanie obejrzeć można na platformie Emocje.TV. W przerwie spotkania odbędzie się doskonale znany kibicom konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w którym wziąć udział mogą jedynie osoby pełnoletnie, które złapią rzucone przez cheerleaderki piłeczki w przerwie pomiędzy pierwszą i drugą kwartą.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 7-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,4 / 71,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 64,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 164 (śr. 16,4), Ray McCallum 127 (12,7), Travis Leslie 88 (14,7), Geoffrey Groselle 102 (10,2).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

27.01.2022 Legia Warszawa 86:73 GTK Gliwice

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)

11.03.2017 GTK Gliwice 66:79 Legia Warszawa (I liga)

25.11.2016 Legia Warszawa 78:74 GTK Gliwice (I liga)



GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 3-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 72,9 / 80,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 39,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 29,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 46,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,0%



Skład: Earl Jerrod Rowland, Mateusz Szlachetka, Norbert Maciejak (rozgrywający), Michał Domżoł, Szymon Ryżek, Igor Krzych (rzucający), Terrance Ferguson, Filip Put, Aleksander Busz, Tomasz Palmowski, Jure Skifić, Kamil Skrzypczyk (skrzydłowi), Kamari Murphy (środkowi)

trener: Maroš Kovačik, as. Stanisław Mazanek



Przewidywana wyjściowa piątka: Mateusz Szlachetka, Earl Jerrod Rowland, Terrance Ferguson, Jure Skifić, Kamari Murphy



Najwięcej punktów: Filip Put 118 (śr. 11,8), Kamari Murphy 111 (11,1), Terrance Ferguson 111 (11,1), Earl Jerrod Rowland 84 (12,0).



Ostatnie wyniki: MKS Dąbrowa (w, 88:70), Start (d, 63:49), Spójnia (w, 59:64), Trefl (d, 82:92), Arka (d, 70:81), Stal (w, 100:76), Zastal (d, 88:94), Sokół (w, 68:73), Śląsk (d, 71:91), Astoria (w, 83:72).



Termin meczu: niedziela, 11 grudnia 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 2000 miejsc

Ceny biletów: 10, 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 10, 20, 30, 40 i 50 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV