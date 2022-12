Wymiana murawy po sezonie

Rozważano także wymianę murawy zimą, ale nie było gwarancji, że trawa odopwiednio się ukorzeni przy niesprzyjającej pogodzie. Zamiast tego klub podjął decyzję o tym, by zimą zintensyfikować prace naprawcze i maksymalnie przywrócić jakość boiska, poprzez dosiewanie specjalnymi mieszankami i dodatkową ochronę podczas gorszej pogody. Natomiast po sezonie zaplanowane są gruntowne prace nad modernizacją całego boiska. Na przełomie czerwca i lipca wymienione zostaną wszystkie warstwy murawy. Ostatni raz takie prace odbyły się osiem lat temu. Operacja ma kosztować blisko 2 miliony złotych.

Pod koniec rundy jesiennej piłkarze i sztab szkoleniowy zwracali uwagę na kiepski stan murawy na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Choć w bieżącym sezonie Legia nie grała w europejskich pucharach, to murawa była użytkowana dodatkowo przez zespół Szachtara Donieck w Lidze Mistrzów. Ostatni raz nawierzchnia wymieniana była we wrześniu 2019 roku. Jak się dowiedzieliśmy przed rundą wiosenną nie nastąpi jej wymiana.

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.164.2 Czyli niewymiana, a nie wymiana. Tytuł z rodzaju: "Pawlak na balu z prostytutką". odpowiedz

Hautausmaa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Czyli transferów nie będzie. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Hautausmaa: będą. Wychodzące. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hautausmaa: Większy pożytek będziemy mieli z murawy niż z transferów takich jak Kramer. odpowiedz

