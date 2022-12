Pekhart rozwiązał kontrakt. Szwedzi chcą Johanssona?

Ruchy zimowe transferowe Legia uzależnia przede wszystkim od tego, czy ktoś z drużyny odejdzie. Trener powtarza jednak, że potrzebuje napastnika, szczególnie w kontekście kontuzji Blaza Kramera . 26-latek najprawdopodobniej nie będzie dostępny przez najbliższe 3 miesiące. Czy klub z Łazienkowskiej podejmie rozmowy 33-letnim Czechem, który podczas pobytu przy Łazienkowskiej zdobył 39 bramek w 90 spotkaniach? "Od teraz jestem wolnym agentem i nie mogę się doczekać styczniowego okienka transferowego" - napisał w mediach społecznościowych zawodnik. "Ikea" wróci do Szwecji? Według szwedzkiego "Sportbladet" Mattias Johansson znalazł się na liście życzeń AIK Solna. 30-letni obrońca na początku tego sezonu był podstawowym zawodnikiem Legii, ale po zmianie ustawienia na trzech obrońców przestał być pierwszym wyborem trenera Kosty Runjaicia . Do końca jego umowy z Legią pozostało zaledwie 6 miesięcy, a przy Łazienkowskiej nie są przekonani czy warto rozmawiać o przedłużeniu umowy. "Ikea" ma łatkę gracza, który raz po raz ma problemy zdrowotne, więc nie powinna mu robić problemów w przypadku ewentualnego transferu. Johansson po pierwszym stycznia będzie mógł bez przeszkód rozpocząć poszukiwania nowego pracodawcy.

