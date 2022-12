Rosołek przedłużył kontrakt z Legią

Czwartek, 8 grudnia 2022 r. 16:53 Woytek, źródło: pilkanozna.pl / legia.com

Legia Warszawa podpisała nowy kontrakt z Maciejem Rosołkiem. Obecna umowa 21-letniego napastnika ze stołecznym klubem obowiązuje do końca sezonu 2023/24, a więc jeszcze przez 1,5 roku, ale już teraz dyrektor sportowy Jacek Zieliński zdecydował się na przedłużenie umowy o kolejny rok, czyli do czerwca 2025 roku.













W obecnym sezonie Rosołek jest podstawowym graczem pierwszej drużyny. Wystąpił we wszystkich 20 jesiennych spotkaniach i zdobył jedną bramkę. Pion sportowy docenia postępy, które regularnie wykonuje "Rossi" i panuje przekonanie, że będzie podnosił swoje umiejętności, a tym samym wartość.



- Dla mnie - chłopaka, który wychował się w Akademii Legii, przez drugą drużynę dotarł do pierwszej, to wielka chwila. Każdemu życzę takiej drogi. Będę walczył o swoje miejsce i jak największą liczbę minut - powiedział po podpisaniu umowy Rosołek. - Czuję zaufanie trenera Kosty Runjaicia. To bardzo ważne, bo dodaje pewności siebie. Mam już pewne doświadczenie, zagrałem trochę meczów w pierwszej drużynie i mogę powiedzieć, że bardzo dużą rolę w piłce odgrywa głowa. Umiejętności każdy posiada, ale na boisku często decyduje mentalność, a zaufanie trenera daje spokój i pozytywnie wpływa na ten aspekt. To kluczowa rzecz - dodał piłkarz.



- Mamy wiele powodów do przedłużenia kontraktu z Maćkiem. To bardzo pracowity, już dość dojrzały piłkarsko zawodnik o dobrej fizyczności i pewnym doświadczeniu, który ma umiejętność kreowania sytuacji sobie i kolegom. Bardzo cenię jego zaangażowanie dla zespołu. Będąc w akademii, w każdej kategorii wiekowej był wyróżniającym się zawodnikiem, który grał dla dobra drużyny, nie dla indywidualnych celów. Może być przykładem dla naszych juniorów w kwestii zaangażowania i odpowiedniego przygotowania. Spodziewam się, że Maciek będzie się rozwijał jak do tej pory i zostanie jeszcze lepszym piłkarzem - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.