Siatkówka

Janus w Legii. Prokopczuk odchodzi

Piątek, 9 grudnia 2022 r. 08:43 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W ostatnim czasie w siatkarskiej Legii doszło do zmian kadrowych. Z klubem rozstał się rozgrywający Rafał Prokopczuk, który w letnim oknie transferowym dołączył do „Wojskowych” z Mickiewicza Kluczbork.



W jego miejsce zarząd sprowadził 20-letniego Szymona Janusa, którego zaprezentowano oficjalnie w klubowych mediach społecznościowych. Zawodnik, który przybył do Warszawy z MKS Andrychów, mierzy 190 centymetrów wzrostu.