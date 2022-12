Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 8 grudnia 2022 r. 09:08 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W środę mecze towarzyskie mecze z rówieśnikami z Zagłebia Sosnowiec rozegrały w LTC dwa najstarsze zespoły juniorskie. Legia U19 po zaciętym pojedynku uległo Zagłebiu 1-2. Nieco inaczej wyglądał mecz w kategorii U17. Wprawdzie prowadzenie szybko objęli goście, ale już do przerwy było 2-1 dla gospodarzy. Goście nie rezygnowali ze zdobycia bramek również po przerwie, ale ostatnie pół godziny już wyraźnie należało do Legii, która wygrała ostatecznie 6-1.



Sparing: Legia U19 1-2 (0-1) Zagłębie Sosnowiec 04/5

Gole:

0-1 35 min. Kacper Wołowiec (z karnego)

1-1 51 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Maciej Bochniak)

1-2 56 min. Piotr Płuciennik



Strzały (celne)[25-90']: Legia 11 (4) - Zagłębie 8(5)



Legia: Franciszek Chojak - Franciszek Saganowski [06](77' Bartosz Krasuski), Rafał Boczoń [06] (65' Kacper Potulski, 84' Jakub Okusami), Jakub Okusami (77' Bartosz Płocki), Maciej Bochniak (77' Patryk Bek) - Fryderyk Misztal [06](65' Oskar Lachowicz), Bartosz Mikołajczyk (46' Kacper Bogusiewicz [06]), Kacper Knera - Wiktor Puciłowksi (65' Szymon Grączewski), Maksymilian Stangret (65' Szymon Siodłowski), Dawid Niedźwiedzki

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Sparing: Legia U17 6-1 (2-1) Zagłębie Sosnowiec 06

Gole:

0-1 6 min. gol samobójczy

1-1 9 min. Bartosz Dembek (as. Antoni Klukowski z rogu)

2-1 29 min. Przemysław Mizera (as. Antoni Klukowski)

3-1 49 min. gr. testowany II (as. Przemysław Mizera)

4-1 74 min. Tomasz Rojkowski (as. Cyprian Pchełka)

5-1 77 min. Cyprian Pchełka (as. Tomasz Rojkowski)

6-1 83 min. Jakub Adkonis (as. Przemysław Mizera)



Strzały (celne): Legia U17 22(12) - Zagłębie 7(4)



Legia U17: Antoni Błocki [08] - Oliwier Olewiński (56'Karol Kosiorek), Bartosz Dembek (65' Szymon Chojecki [07]), Dawid Rudnicki (46' gr.testowany I), Viktor Karolak (65'Igor Skrobała) - Jakub Adkonis [07], Aleksander Iwańczyk [07], Jakub Żewłakow (56' Maciej Saletra) - Antoni Klukowski [07](56' Cyprian Pchełka), Przemysław Mizera, gr.testowany II (65' Tomasz Rojkowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko