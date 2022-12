W Zielonej Górze karneciarze z gwarancją wejścia na mecz z Legią

Piątek, 9 grudnia 2022 r. 09:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Lechia Zielona Góra cały czas czyni starania, by mecz 1/4 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa rozegrany został na stadionie lekkoatletycznym, przyległym do ich stadionu piłkarskiego, w obecności co najmniej 5 tysięcy kibiców.

Na razie działacze klubu z woj. lubuskiego rozpoczęli sprzedaż karnetów na rundę wiosenną, a wszyscy posiadacze abonamentów, będą mieli zagwarantowane wejście na mecz z Legią, bez względu na stadion, na którym odbędzie się ten mecz.



Karnet na rundę wiosenną, obejmujący 8 meczów III-ligowych oraz spotkanie PP z Legią i ew. mecz półfinałowy, kosztuje 179 złotych. Z kolei wejściówki na pojedyncze spotkania ligowe kosztować będą 12 zł (ulgowe) i 18 zł (normalne). Abonamenty sprzedawane są na trybunę krytą stadionu przy ulicy Sulechowskiej, gdzie swoje mecze rozgrywają piłkarze Lechii. Fani posiadający karnety na rundę wiosenną, mają gwarancję wejścia na mecz z Legią również w przypadku rozegrania meczu na innym stadionie w Zielonej Górze. "Kupujesz karnet na wiosnę i nie tylko zajmujesz sobie miejsce na krytej trybunie na Dołku, ale też biletem na Puchar z Legią nie musisz się już martwić" - informuje zielonogórski klub. Karnety sprzedawane są TUTAJ.