Trening w słońcu. W sobotę sparing z Motorem

Piątek, 9 grudnia 2022 r. 17:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek drużyna Legii miała dwie sesje treningowe, a w piątek jedną. Zawodnicy rozpoczęli zajęcia od pracy w siłowni, a następnie przenieśli się na boisko. W treningu nie wzięli udziału Carlitos, Maciej Rosołek, Blaz Kramer i reprezentanci. Do zajęć z pierwszą drużyną włączeni zostali dwaj gracze rezerw - Jakub Jędrasik i Jan Ziółkowski.



Fotoreportaż z treningu - 27 zdjęć Woytka









Na początku trener Kosta Runjaić zapowiedział, że zajęcia przed sobotnim sparingiem nie będą długie. Zawodnicy wykonali dwa szybkie kółka wokół boiska i przeszli do gierki na kilka małych bramek dokoła ograniczonego pola gry. Sztab zwracał uwagę na to, by piłkarze w odpowiednich momentach zmieniali stronę i myśleli nad tym co robią. Następnie rozpoczęła się praca nad rozgrywaniem piłki od środka boiska, dośrodkowaniami i strzałami. W jednej z akcji efektowną przewrotką popisał się Robert Pich. Po godzinie trening dobiegł końca.



W sobotę o godzinie 13 w Legia Training Center "Wojskowi" zmierzą się towarzysko z Motorem Lublin. Transmisja z meczu odbędzie się na klubowym YouTubie. My tradycyjnie zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!