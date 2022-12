Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z AZS-em AGH Kraków

Środa, 14 grudnia 2022 r. 11:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed siatkarzami Legii ostatni domowy mecz w roku 2022 - w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 legioniści zmierzą się na Mokotowie z AZS-em AGH Kraków. Po dwóch kolejnych porażkach, niezwykle istotne dla Legii będzie zdobycie trzech punktów, które poprawią choć trochę naszą pozycję w tabeli.



Obecnie siatkarze Legii plasują się na trzecim od końca miejscu i wszystko wskazuje na to, że czeka ich ciężka walka o utrzymanie na zapleczu ekstraklasy.



W minionym sezonie Legia pokonała w pierwszej rundzie AZS AGH 3-1. Krakowianie w obecnym sezonie wygrali 7 z 13 spotkań i z 18 punktami na koncie plasują się na miejscu dziesiątym. Legia ma tylko cztery zwycięstwa i punktów jedenaście. Żałować można, że po wygranej w bardzo dobrym stylu z Lechią Tomaszów Mazowieckie nasi gracze nie zdołali przedłużyć serii w rywalizacji z zespołami w ich zasięgu, a do tych na pewno zaliczyć można Krispol Września, a i z Astrą Nowa Sól można było powalczyć przynajmniej o 1-2 punkty. Rok 2022 nasz zespół zakończy wyjazdowym spotkaniem z wiceliderem, Norwidem Częstochowa (21 grudnia), więc tym bardziej liczymy, że punkty siatkarzom uda się wywalczyć w najbliższą sobotę na własnym parkiecie.



Mecz z AZS-em AGH Kraków rozegrany zostanie w najbliższą sobotę, 17 grudnia o godzinie 18:00 w hali przy ul. Niegocińskiej 2a na Mokotowie. Bilety w cenie 10 zł (ulgowy) i 20 zł (normalny) nabywać można bezpośrednio przed meczem, przy wejściu do hali. Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 17 grudnia 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Cena biletów: 10 złotych (ulgowe) i 20 zł (normalne)