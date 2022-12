W niedzielę ostatni tegoroczny mecz futsalistów

Przed tygodniem Legia po bardzo zaciętym spotkaniu wygrała 3-2 w Pniewach z miejscowym Red Dragons, a tydzień wcześniej pokazała się z bardzo dobrej strony w rywalizacji z pretendentem do mistrzostwa Polski, Constractem Lubawa, ostatecznie przegrywając 3-5. Legia w tym sezonie nie wygrała jeszcze żadnego z sześciu rozegranych meczów na własnym parkiecie, notując przy Gładkiej tylko 1 punkt w rywalizacji z przedostatnim w tabeli AZS-em UW Wilanów. Z kolei Słoneczny Stok nie najlepiej radzi sobie na wyjazdach - wygrał na obcym parkiecie tylko raz i zaliczył cztery porażki. Wspomniana wygrana miała miejsce 4 grudnia w Lesznie, kiedy białostoczanie zwyciężyli 3-1, a decydujące trafienia zaliczyli Ołeksandr Kołesnykow i Krzysztof Kożuszkiewicz. Zespół z Podlasia ma obecnie zdecydowanie lepszą serię - w ostatnich trzech kolejkach zdobył aż 9 z 11 punktów, które ma w dorobku. Przed wygraną w Lesznie, zwyciężył na własnym parkiecie z Red Devils Chojnice 7-2, a w ostatni weekend pokonał Dremana Opole Komprachcice 6-4. Najlepszym strzelcem drużyny jest Ołeksandr Kołesnykow, zdobywca 11 bramek, 8 trafień ma na swoim koncie Mateusz Lisowski. Ostatni tegoroczny mecz futsalistów Legii rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę, 18 grudnia o godzinie 19:00 w hali przy ul. Gładkiej 18. Bilety w cenie 12 zł (ulgowe, dla dzieci 3-12 lat i osób niepełnosprawnych) oraz 17 zł (normalne) nabywać można TUTAJ . Zapraszamy do wspierania naszej drużyny! Termin meczu: niedziela, 18 grudnia 2022 roku, g. 19:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Cena biletów: 12 złotych (ulgowe) i 17 zł (normalne)

Futsaliści Legii po dwóch wygranych, w tym zwycięstwie w Pniewach, nadal nie opuścili ostatniego miejsca w ligowej tabeli. Liczymy, że awans o co najmniej dwie lokaty uda się osiągnąć poprzez wygraną w ostatnim tegorocznym meczu. W niedzielę w hali OSiR Włochy rywalem "Wojskowych" będzie Słoneczny Stok Białystok. Białostoczanie mają na swoim koncie o jedną wygraną więcej od Legii i plasują się na miejscu jedenastym. Zapraszamy do wspierania sekcji!

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.