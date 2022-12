LIVE!: Legia 4-0 Motor (KONIEC)

W sobotę o godz. 13:00 Legia Warszawa zagra sparingowy mecz z Motorem Lublin. Po rundzie jesiennej rywale "Wojskowych" zajmują 11. miejsce w tabeli II ligi. Spotkanie odbędzie się w Legia Training Center, a transmisję będziecie mogli obejrzeć na klubowym YouTube. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC. KURSY NA LEGIA - MOTOR FORTUNA:

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niezawodny Strzalek znow strzela gola takze jest nadzieja ze wystapi w podstawowym skladzie w rundzie wiosennej !!!! odpowiedz

LW - 5 godzin temu, *.orange.pl LEGIA 2-0 Motor L." "L" !!! odpowiedz

FWWM - 7 godzin temu, *.orange.pl czyżby typowy mecz na 0-1 do przerwy i 2-1 końcowy? odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.chello.pl @FWWM: Niestety nie sprawdziły się Twoje przewidywania. Legia gładko wygrała 4:0 z motorem Lublin odpowiedz

