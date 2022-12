Marek Kania 15. w PŚ w Calgary na 500m

Dziś po godzinie 21 w Calgary rozegrany został trzeci w tym sezonie wyścig dywizji A na dystansie 500 metrów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Zawodnik Legii Warszawa, Marek Kania uzyskał 15. rezultat 34.809 sekundy. Legionista stracił do zwycięzcy, Kanadyjczyka, Laurenta Dubreuila 0.79s. Za swój występ Marek uzyskał 26 punktów do klasyfikacji generalnej, w której plasuje się na miejscu dwunastym (85 pkt.). Jutro o 18:30 nasz panczenista startować będzie w wyścigu na 1000 metrów dywizji B.

