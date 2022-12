Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 10 grudnia 2022 r. 17:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U17 (rocznik 2006 i młodsi) po meczu toczonym w szybkim tempie pokonała 8-0 Raków Częstochowa. Dwa zespoły Legii pojechały z kolei do Pragi na mecze ze Slavią. W meczu drużyn U16 Legia wygrała 7-2, choć Czesi prowadzili przez blisko godzinę. Pojedynek graczy z rocznika 2009 (i mł.) zakończył się z kolei rezultatem 4-2 dla Legii, która przez większość czasu kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku.



Zespół U15 miał rozegrać sparing z Rakowem Częstochowa, ale duża liczba absencji spowodowanych względami zdrowotnymi spowodowała, że spotkanie zostało odwołane, a kilku graczy z rocznika 2008 zagrało w Pradze.



Sparing: Legia U17 (2006 i mł.) 8-0 (4-0) Raków Częstochowa U17

G0le:

1-0 25 min. gol samobójczy

2-0 27 min. Jakub Żewłakow (as. Cyprian Pchełka)

3-0 36 min. Igor Skrobała (as. Cyprian Pchełka)

4-0 44 min. Karol Kosiorek (as. Cyprian Pchełka)

5-0 58 min. Igor Skrobała (as. Przemysław Mizera)

6-0 68 min. Cyprian Pchełka (as. Jakub Adkonis)

7-0 73 min. Tomasz Rojkowski (głową, as. Jakub Żewłakow z rzutu rożnego)

8-0 90 min. Dawid Rudnicki (głową, as. Jakub Żewłakow z rzutu rożnego)



Legia U17: Wojciech Banasik (46' Hubert Nowak) - Karol Kosiorek, g.t. (46' Dawid Rudnicki), Bartosz Dembek, Oliwier Olewiński - Maciej Saletra (Kpt), Jakub Adkonis (72' Tomasz Rojkowski), Jakub Żewłakow (56' Aleksander Iwańczyk) - Igor Skrobała, Tomasz Rojkowski (56' Przemysław Mizera), Cyprian Pchełka (72' Jakub Żewłakow)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Slavia Praga 2007 2-7 (2-1) Legia Warszawa U16

Gole:

1-0 6 min.

2-0 19 min.

2-1 30 min. Max Pawłowski (rzut karny)

54’ Pawłowski (bez as.) 2-2

57’ Pawłowski (Cetnar) 2-3

75’ Gilant (Gieroba) 2-4

82’ Gieroba (Foks) 2-5

92’ Pawłowski (Gieroba) 2-6

94’ Gieroba (Mozie) 2-7



Legia: Konrad Kassyanowicz (Michał Bobier) - Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok, Szymon Chojecki, Radosław Czerwiec (Mateusz Lauryn [08]) - Jan Leszczyński (Kuba Solecki), Dawid Foks, Adrian Gilant (Pascal Mozie [08]) - Alex Cetnar, Max Pawłowski, Konrad Kraska (Stanisław Gieroba)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing U14: Slavia Praga '09 2-4 (1-3) Legia Warszawa U14 (2009 i mł.)

Gole:

0-1 21 min. gracz testowany

1-1 29 min. (rzut karny)

1-2 32 min. Mateusz Strzelecki (as. Szymon Piasta)

1-3 40 min. Norbert Merchel b.a.

1-4 44 min. Mateusz Strzelecki (as.Norbert Merchel)

2-4 78 min. (po rzucie wolnym)



Legia U14: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Jam Rodak, Bartosz Korżyński, Kazimierz Szydło, Jakub Juszczak, Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, gr. testowany [10], Igor Brzeziński [10], Szymon Piasta, Fabian Mazur, Piotr Kaniewski, Aleksander Marciniak, gr. testowany, Mateusz Strzelecki

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko