Najlepszy strzelec odchodzi z Legii

W sezonie 2023 w barwach amp futbolowej Legii Warszawa nie będzie występował Moha Aharchi - to pierwsza informacja dotycząca kadry na kolejny sezon. Aharchi przez dwa ostatnie lata reprezentował barwy Legii, a w zakończonym w październiku sezonie był najlepszym strzelcem naszej drużyny, która zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. Moha zdobył w ostatnich rozgrywkach 18 bramek. Trenerem Legii w sezonie 2023 będzie jej dotychczasowy bramkarz, Jakub Popławski.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.