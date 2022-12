Marek Kania 17. w PŚ w Calgary na 1000m

W niedzielnym starcie podczas trzecich zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, Marek Kania z Legii Warszawa zajął 17. miejsce w wyścigu na 1000 metrów w dywizji B. Legionista uzyskał wynik 1:09.114 minuty, o 1.64 sekundy gorszy od zwycięzcy, Włocha, Davida Bosa. Tym samym legionista zdobył pierwsze (cztery) punkty w obecnym sezonie do rankingu PŚ na 1000 metrów. W pierwszych zawodach PŚ, Marek Kania startował tylko na 500 metrów. Obecnie zajmuje 43. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 16-18 grudnia również w Calgary w Kanadzie, a w dniach 6-8 stycznia przyszłego roku nasz zawodnik startować będzie w norweskim Hamar. W połowie lutego dwukrotnie zawody PŚ odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.