16-18.12: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 16 grudnia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek w LTC nasi piłkarze zagrają sparingowe spotkanie z Ruchem Chorzów. Mecz odbędzie się bez publiczności, a obejrzeć go będzie można na klubowym YT. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy o 18:00 zagrają na Mokotowie (bilety 10 zł ulgowy i 20 zł normalny do kupienia przy wejściu). W niedzielę o 19:00 mecz naszych futsalistów przy Gładkiej 18 - bilety 12 zł ulgowy i 17 zł normalny do kupienia tutaj.



Nasz panczenista, Marek Kania startować będzie w Calgary na czwartych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Transmisje zawodów w sportowych kanałach Polsatu.



Rozkład jazdy:

16.12 g. 12:00 Legia Warszawa - Ruch Chorzów [LTC, sparing]

16.12 g. 14:30 Legia II Warszawa - Legia U17 [LTC 7, sparing wewnętrzny]

16.12 g. 20:00 FC Den Haag - TOP Oss

17.12 g. 18:00 Legia Warszawa - AZS AGH Kraków [siatka, ul. Niegocińska 2a]

17.12 g. 20:00 Legia II Warszawa - Lublinianka Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

18.12 g. 19:00 Legia Warszawa - Słoneczny Stok Białystok [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

16.12 g. 17:30 Trójka Żyrardów U-15 - Legia Warszawa U-15 [kosz, ul. Pileckiego 25/27]

17.12 g. 11:00 Legia U14 - Widzew Łódź 09 [LTC 7]

17.12 g. 13:30 Legia U16 - Widzew Łódź 07 [LTC 7]

17.12 g. 18:00 Legia U10 - Widzew Łódź 13 [LTC 7]

17.12 g. 18:00 Legia U11 - Widzew Łódź 12 [LTC 7]

18.12 g. 12:00 Legia U13 - Raków Częstochowa 10 [ul. Łazienkowska 3]

18.12 g. 14:00 Legia U12 - Raków Częstochowa 11 [ul. Łazienkowska 3]

18.12 g. 14:00 Legia Warszawa U-17 - HydroTruck Radom U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

19.12 g. 19:15 Gim 92 Ursynów U-19 - Legia Warszaw U-19 [kosz, ul. Koncertowa 4]