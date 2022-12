Jakubiec 7. w turnieju kat. A we Wrocławiu

We Wrocławiu rozegrany został turniej squasha kategorii A, w którym wziął udział 16-letni zawodnik Legii Warszawa, Antoni Jakubiec . Legionista zaprezentował się z bardzo dobrej strony, awansując do czołowej ósemki, ostatecznie kończąc zawody na miejscu 7. Wyniki legionisty: Antek Jakubiec - Mikołaj Hyżyk 3-0 (11-5, 11-2, 11-7) Antek Jakubiec - Wojtek Dobrzyński 3-2 (11-9, 11-6, 8-11, 7-11, 14-12) Antek Jakubiec - Tomasz Matejski 0-3 (3-11, 9-11, 9-11) Antek Jakubiec - Marcin Sikorski 2-3 (7-11, 7-11, 11-2, 11-6, 7-11) Antek Jakubiec - Marek Dobry 3-0 (11-7, 11-8, 11-8)

