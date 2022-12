Koszykówka

Zapowiedź meczu z Treflem Sopot

Środa, 14 grudnia 2022 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po dwóch słabych występach, przed Legią szybka okazja na rehabilitację, bowiem w czwartek na Bemowo przyjedzie zespół walczący w obecnym sezonie o medal mistrzostw Polski - Trefl Sopot. Bilety na mecz nabywać można TUTAJ.



Sopocianie aktualnie zajmują trzecie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi i w obecnych rozgrywkach doznali jak dotąd tylko dwóch porażek. W ostatnią niedzielę, w meczu na szczycie, Trefl przegrał na własnym parkiecie z niepokonanym jak dotąd Śląskiem 74:88. W tym meczu WKS wyraźną przewagę wypracował sobie w pierwszej kwarcie, a w całym meczu miał wyraźną przewagę na tablicach. Wcześniej przegrali tylko w Lublinie ze Startem (-21). W ostatnich spotkaniach sopocianie pokonali m.in. Stal (+15) oraz Zastal (+16).







Trefl przed obecnym sezonem dokonał wielu roszad w składzie, które mają pomóc drużynie w walce o wyższe cele, niż w ostatnich latach. Jako trenera zakontraktowano na dłuższą umowę doskonale znanego w naszym kraju Žana Tabaka. Ten sprowadził do Sopotu Rolandsa Freimanisa, którego doskonale znał z występów w Zielonej Górze. Obecnie łotewski podkoszowy zdobywa średnio 11,3 pkt. na mecz oraz notuje 4,5 zbiórki. Już w trakcie sezonu strefę podkoszową wzmocniono, zatrudniając chorwackiego centra, Ivicę Radicia, który w EBL występował już w Anwilu i Zastalu. Sopocianie wykorzystali fakt, że Radić rozwiązał kontrakt ze Sportingiem Lizbona i szybko podpisali umowę obowiązującą do końca sezonu, z opcją przedłużenia, w przypadku awansu Trefla do finału play-off. W minionym sezonie występował w Levskim Sofia.



Kolejnym graczem, z którym Tabak pracował w Zielonej Górze, a obecnie występuje w Sopocie jest skrzydłowy reprezentacji Polski, Jarosław Zyskowski. "Zyzio" w minionym sezonie był bardzo bliski przeprowadzki do Legii, ale ostatecznie dokończył rozgrywki w Zastalu. W tym sezonie notuje średnio 12.1 pkt. na mecz, przy kapitalnej skuteczności z dystansu (aż 68.4% za 3 pkt. - trafił 26 z 38 prób). Na pozycji numere jeden występuje były gracz Śląska (z sezonu 2020/21), Garrett Nevels. W ośmiu meczach zaliczył 15.9 pkt., 4 as. na mecz oraz bardzo dobrą skuteczność z dystansu (47.2%). Na pozycjach 1-2 występuje, choć na razie głównie z ławki, Glynn Watson - zdobywający średnio 12.8 pkt. i 4.4 asysty. Ponadto na pozycjach obwodowych trener Tabak ma do dyspozycji Camerona Wellsa (śr. 6.8 pkt. i 4.3 as.).

W strefie podkoszowej, głównie na czwórce występuje Wesley Gordon, zdobywający 10.4 pkt. i notujący 10.3 zbiórki i aż 1.9 bloku. Zawodnik doznał kontuzji w listopadowym meczu z Zastalem i jego występ w czwartek na Bemowie stoi pod znakiem zapytania. Dopiero w grudniu w barwach Trefla zadebiutował reprezentant Belgii, Jean Salumu, który ostatni sezon spędził w Chalons-Reims CB we Francji. Wcześniej miał problemy ze ścięgnem Achillesa, stąd dopiero dwa ligowe występy zawodnika mogącego grać na pozycjach 1-2. W kadrze Trefla są także dwaj Polacy, których przedstawiać nikomu nie trzeba. 25-letni Michał Kolenda, mierzący 202 centymetry, gra jako rzucający lub skrzydłowy. Średnio gra blisko 29 minut, i w tym czasie notuje 11.4 pkt. (39.6% za 3). Z kolei Andrzej Pluta po przeprowadzce z Włocławka, gra w tym sezonie trochę ponad 14 min. na mecz i zdobywa 4.8 pkt.

W ostatnim meczu ze Śląskiem, Trefl wystąpił bez chorego Zyskowskiego (powinien być gotowy na mecz z Legią) oraz kontuzjowanego Wesley'a Gordona.



Oprócz rywalizacji w Energa Basket Lidze, Trefl występuje w tym sezonie również w międzynarodowych rozgrywkach EBNL, gdzie w grupie B zaliczył jak dotąd dwie nieznaczne porażki. Najpierw sopocianie przegrali w Szczecinie z Kingiem, a 1 grudnia w Ergo Arenie musieli uznać wyższość bardzo dobrej drużyny z Izraela (obecnie wyżej w swojej lidze od Hapoelu Holon), Ironi Ness Ziona (92:100). W tym spotkaniu najwięcej punktów dla Trefla zdobyli Nevels (25 pkt. oraz 9 asyst), Kolenda (21) oraz Watson (10).







W minionym sezonie mecz z Treflem na Bemowie był niezwykle emocjonujący, i zakończył się dopiero po trzech dogrywkach wygraną sopocian 109:104. Legioniści po raz ostatni na własnym parkiecie zwycieżyli Trefla przed dwoma laty - w listopadzie 2020 roku. Bilans ostatnich spotkań naszych drużyn, wliczając w to mecz Suzuki Pucharu Polski z sezonu 2020/21, jest korzystny dla ekipy z Trójmiasta, która wygrała 6 meczów, przy 4 zwycięstwach Legii.



Po ostatnich słabych występach legionistów przeciwko Hapoelowi Holon i GTK Gliwice, trener Wojciech Kamiński zapowiedział konieczność korekt w składzie. W ostatnim meczu ligowym, w wyjściowej piątce znalazł się Billy Garrett, dla którego był to drugi występ w naszych barwach. Ten nie był udany, co zresztą dotyczy całego zespołu, więc prawdopodobnie na pozycji numer 3 znów dojdzie do zmiany i miejsce w składzie zajmie Travis Leslie lub Janis Berzins. Zmian jednak musi być znacznie więcej - szczególnie w sposobie gry, tak w obronie, jak i ataku, a przede wszystkim w walce o każdą piłkę. Wydaje się, że więcej minut dostanie Łukasz Koszarek, który potrafi nie tylko dobrze ułożyć grę drużyny, dograć piłkę do kolegów, ale i samemu przymierzyć w dystansu. Kapitan Legii miał również w przeszłości okazję pracować pod wodzą Zana Tabaka. Trefl jest naprawdę wymagającym rywalem, co udowadnia w tym sezonie niemal w każdym spotkaniu. Aby nasi gracze nie musieli kolejny raz w tych rozgrywkach przepraszać tracących cierpliwość kibiców, muszą pokazać zaangażowanie i determinację. Na parkiecie, nie zaś w pomeczowych wypowiedziach. Na to liczymy i zapraszamy na ostatni mecz na Bemowie w 2022 roku.



Czwartkowe spotkanie w hali na Bemowie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport Extra. Bilety na mecz nabywać można na eBilet.pl oraz od 16:00 przy wejściu do hali przy Obrońców Tobruku 40. W przerwie meczu odbędzie się kolejny konkurs dla naszych kibiców - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 7 tys. złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 7-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 75,9 / 73,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 64,3%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 170 (śr. 15,5), Ray McCallum 134 (12,2), Travis Leslie 95 (13,6), Geoffrey Groselle 114 (10,4).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84).



Ostatnie mecze obu drużyn:

13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (PP w Lublinie)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa



TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 9-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,1 / 79,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 42,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,6%



Skład: Cameron Wells, Garrett Nevels, Andrzej Pluta, Miłosz Toczek (rozgrywający), Glynn Watson, Jean Salumu, Jan Malesa, Błażej Kulikowski, Bartosz Olechnowicz (rzucający), Wesley Gordon, Jarosław Zyskowski Michał Kolenda, Filip Gurtatowski, Jakub Urbaniak, Wiktor Jaszczerski (skrzydłowi), Rolands Freimanis, Ivica Radić (środkowi)

trener: Žan Tabak, as. Krzysztof Roszyk, Antonio Ten



Przewidywana wyjściowa piątka: Garrett Nevels, Cameron Wells, Jean Salumu, Michał Kolenda, Ivica Radić.



Najwięcej punktów: Glynn Watson 141 (śr. 12,8), Garrett Nevels 127 (15,9), Michał Kolenda 125 (11,4), Rolands Freimanis 124 (11,3), Jarosław Zyskowski 121 (12,1), Ivica Radić 48 (12,0).



Ostatnie wyniki: Twarde Pierniki (w, 79:81), MKS Dąbrowa (d, 87:73), Start (w, 96:75), Astoria (d, 90:71), GTK (w, 82:92), Spójnia (d, 91:79), Arka (w, 75:82), Stal (d, 93:78), Zastal (w, 83:99), Sokół (d, 83:68), Śląsk (d, 74:88).

ENBL: King (w, 81:77), Ironi Ness Ziona (d, 92:100).



Termin meczu: czwartek, 15 grudnia 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 2000 miejsc

Ceny biletów: 10, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 10, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra