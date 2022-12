Jak co roku Nieznani Sprawcy przygotowali kalendarze, przedstawiające oprawy zaprezentowane w mijającym roku. Pierwsza okazja do zakupu już w najbliższy czwartek - sprzedaż prowadzona będzie w godzinach 19:00 - 20:30 w Źródełku. Koszt kalendarza na rok 2023 wynosi 40 złotych, a cały zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras.

reksio - 23 minuty temu, *.orange.pl A można kupić w październiku? Będą chyba tańsze. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 56 minut temu, *.plus.pl Jak co roku Janusze biznesu od kalendarzy i pirotechniki zapomnieli, że Legia to głównie fankluby i nie przewidzieli wysyłki odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl A wysyłka będzie? odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.net.pl Jest możliwość wysyłki?

