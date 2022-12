NS: Kalendarze, piro i książki do kupienia w czwartek

Środa, 14 grudnia 2022 r. 10:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jak co roku Nieznani Sprawcy przygotowali kalendarze, przedstawiające oprawy zaprezentowane w mijającym roku. Pierwsza okazja do zakupu już w najbliższy czwartek - sprzedaż prowadzona będzie w godzinach 19:00 - 20:30 w Źródełku. Koszt kalendarza na rok 2023 wynosi 40 złotych, a cały zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras. NS-i sprzedawać będą również pirotechnikę na sylwestra.



W tym samym miejscu i czasie, Maciek Dobrowolski sprzedawać będzie świetną legijną książkę "Chłopcy z Łazienkowskiej" (50 zł) - obowiązkową lekturę dla każdego kibica Legii. To doskonały prezent na zbliżające się Święta! Zachęcamy do zakupu.