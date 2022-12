Čukarički sparingpartnerem Legii w Turcji

W dniach 6-16 stycznia Legia Warszawa będzie przygotowywać się do rundy wiosennej w tureckim Belek. Jednym ze sparingpartnerów stołecznego zespołu podczas zgrupowania ma być Čukarički FC. Mecz ma zaplanowano na 15 stycznia. Drużyna z Belgradu zajmuje obecnie 4. miejsce w serbskiej Super lidze, ale ma aż 18 punktów straty do prowadzącej Crvenej zvezdy.

