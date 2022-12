XD

Widzew chce grać z Legią na Stadionie Narodowym

Wtorek, 13 grudnia 2022 r. 15:24 Woytek

Prezes Widzewa Łódź, Mateusz Dróżdż poinformował, że chciałby ligowe rewanżowe spotkanie z Legią Warszawa rozegrać na Stadionie Narodowym. "Takie próby podjęliśmy, ale ze względu na wiele czynników może być to trudne" - napisał na Twitterze.









Pomysł zrodził się po jesiennym meczu obydwu klubów, rozegranym w Łodzi przy komplecie publiczności (17045 osób). Działacze łódzkiego klubu twierdzą, że zainteresowanie biletami było ponad trzy razy większe.

- Oceniliśmy je na 60 tysiące chętnych. Dlatego powstała taka idea, by zorganizować spotkanie na dużo większym obiekcie. Decydujący głos należy oczywiście do Legii, bo jest gospodarzem rewanżu. To byłoby jednak wielkie wydarzenie i prestiż dla Ekstraklasy - mówi Marcin Tarociński, rzecznik Widzewa na łamach sport.interia.pl.



Dróżdż poszedł jeszcze o krok dalej i dokonał już wstępnego podziału biletów na mecz - ok. 20 tysięcy dla fanów łódzkiego klubu, a ok. 40 tysięcy dla kibiców Legii.



Obiekt narodowy może pomieścić niespełna 60 000 osób. Wydaje nam się, że łódzcy działacze "nieco" rozpędzili się w swoich dalekosiężnych planach... Godnym pomysłem do rozważenia wydaje się taki, by kolejne domowe spotkanie z Legią Widzew rozegrał na stadionie ŁKS-u, gdzie zmieści się nieco więcej osób. Pomijamy już fakt, że na Stadionie Narodowym nie ma obecnie możliwości organizacji żadnych wydarzeń i nie wiadomo, kiedy będzie on gotowy do ponownego użytku.



Spotkanie Legii z Widzewem zaplanowano na ostatni weekend lutego.