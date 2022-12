Koszykówka

Dopinguj Legię w meczu z Galatarasay!

Piątek, 16 grudnia 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy wtorek w hali warszawskiego Torwaru przy Łazienkowskiej koszykarze Legii zagrają ostatnie spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów z tureckim Galatasaray Stambuł. Wszystko wskazuje na to, że na trybunach zasiądzie komplet, blisko 5 tysięcy kibiców. W sprzedaży są ostatnie wejściówki (od 15 złotych), które nabywać można TUTAJ.



Galatasaray walczy o pierwsze miejsce w grupie, które zapewni bezpośredni awans do TOP16 Basketball Champions League. Legia po porażce w Izraelu nie ma już szans na wyjście z grupy do fazy play-in. Mimo to legioniści zrobią wszystko, by występ w tych prestiżowych rozgrywkach zakończyć drugą wygraną.









Zachęcamy wszystkich kibiców Legii do przybycia we wtorkowy wieczór do hali przy Łazienkowskiej. Wspólnie stwórzmy niezapomnianą atmosferę na zakończenie 2022 roku!



Termin meczu: wtorek, 20 grudnia 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: ul. Łazienkowska 6a (Torwar)

Ceny biletów: 15 i 30 zł (ulgowe) oraz 20 i 40 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport