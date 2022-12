Przedświąteczne problemy z koszulkami meczowymi

Środa, 14 grudnia 2022 r. 10:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od pewnego czasu w klubowym kibice zwracają uwagę brak dostępności koszulek meczowych. Tuż przed świętami białą i czarną koszulkę można kupić jedynie w rozmiarach 2XL i 3XL, a zieloną S i M. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach sytuacja raczej nie ulegnie poprawie.



Wygląda na to, że winę za tę sytuację ponosi dostawca sprzętu, czyli adidas. Można domniemywać, że niemiecka firma napotyka problemy logistyczne związane z produkcją w Azji. W ostatnich dniach na oficjalnej stronie Legii opublikowany został nawet komunikat adidasa w tym temacie:









"Z powodu nieprzewidzianych zdarzeń doszło do opóźnień w dostawie klubowych koszulek Legii Warszawa. Rozumiemy frustrację kibiców Legii. Będziemy kontynuować bliską współpracę z klubem, aby znaleźć możliwie jak najlepsze rozwiązanie w zakresie dostarczenia koszulek. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować to w najbliższych tygodniach."



Białe koszulki, które zostały zaprezentowane na początku tego sezonu, zostały bardzo dobrze przyjęte przez kibiców, a do tej pory klub sprzedał blisko 5 tysięcy sztuk.



Powrót retro

Do sklepu wróciły natomiast hitowe koszulki z serii retro. Obecnie trykoty z sezonu 1995/96 (biała i zielona) można kupić we wszystkich rozmiarach na sklep.legia.com.