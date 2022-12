Legia zainteresowana zawodnikiem Warty

Legia Warszawa interesuje się młodym zawodnikiem Warty Poznań, Kajetanem Szmytem - informuje sport.tvp.pl. To 20-letni uniwersalny pomocnik, który może występować na środku lub na skrzydłach. Jesienią piłkarz był obserwowany przez kluby z Polski, ale też z lig zagranicznych. Szmyt zadebiutował w Ekstraklasie w sezonie 2020/2021. W obecnym sezonie wystąpił w sumie w 17 meczach i zanotował w nich 4 asysty.

axlrose - 21 minut temu, *.orange.pl Hakuna Matata też przyszedł z Warty, a niewiele jest warty... odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 27 minut temu, *.play-internet.pl Brać w ciemno,jak gra zweryfikuje się później odpowiedz

Januszek - 58 minut temu, *.chello.pl Kopczynskiego jeszcze wyciagnac od nich :D odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.autocom.pl Chłopak ma najlepszy moment w życiu. Gość jest porostu jeszcze nie zweryfikowany. Łukasiki, Ślisze, Kucharczyki, Mikity, Lipskie czy inne Michalaki w wieku 20 lat postrzegani są jako wschodzące gwiazdy. Później przychodzi brutalna weryfikacja. Za 2 lata gość będzie co najwyżej ligowym wyrobnikiem lub jak w większości przypadków szrotem. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zeby to nie byl drugi Ślisz odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie tacy już w Legii nie odpalali... odpowiedz

wyjazdowicz - 2 godziny temu, *.46.47 oczywiscie za darmo odpowiedz

