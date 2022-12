Trening pod balonem

Środa, 14 grudnia 2022 r. 15:12 Woytek, źródło: Legionisci.com

Środowy trening Legii rozpoczął się od pracy w siłowni. Duże mrozy powodują, że sztab szkoleniowy zrezygnował z opcji trenowania na świeżym powietrzu. Zresztą nawet boisko z podgrzewaną murawą w LTC było dziś lekko oszronione. W tej sytuacji zespół przeniósł się na kryte boisko ze sztuczną murawą.



Fotoreportaż z treningu - 21 zdjęć Woytka









Z drużyną nadal nie trenuje Carlitos, który ma problemy z łydką. Z zajęć na sztucznej nawierzchni zwolnieni byli także Ernest Muci i Bartosz Kapustka. Do treningów po chorobie wrócił natomiast młody Jan Ziółkowski, który wraz z Jakubem Jędrasikiem został niedawno zaproszony do pierwszej drużyny. Pozostali zawodnicy byli do dyspozycji Kosty Runjaicia.



W hali pneumatycznej zajęcia trwały nieco ponad godzinę i przebiegały głównie pod dyktando najróżniejszych gierek. Treningu nie dokończył Bartosz Slisz, którego piszczel bardzo mocno ucierpiała po jednym ze starć.



Legioniści będą trenować jeszcze przez tydzień, następnie otrzymają wolne na święta. Na piątek zaplanowany jest sparing z Ruchem Chorzów i najprawdopodobniej odbędzie się on pod balonem. Początek o godzinie 12:00.



fot. Woytek / Legionisci.com