Zembrzuska trzecia w turnieju WTK U-18

Zawodniczka tenisowej Legii, Zuzanna Zembrzuska zajęła 3. miejsce w turnieju WTK juniorek do lat 18. Legionistka przegrała walkę o finał z Leną Hornecką 2-6, 3-6, a wcześniej pokonała dwie przeciwniczki. Trenerem legionistki jest Piotr Łomacki. Wyniki legionistki: I runda: Zuzanna Zembrzuska - Weronika Lipska 6-0, 6-0 1/4 finału: Zuzanna Zembrzuska - Malwina Edyk 6-1, 6-1 1/2 finału: Zuzanna Zembrzuska - Lena Karolina Hornecka 2-6, 3-6

