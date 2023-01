Legia wraca do treningów

Poniedziałek, 2 stycznia 2023 r. 11:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po przerwie świąteczno-noworocznej piłkarze Legii Warszawa wracają do treningów. Do drużyny mają dołączyć zawodnicy powołani do reprezentacji krajowych na mistrzostwa świata Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenović i Kacper Tobiasz oraz Carlitos, który leczył uraz. Pierwsze zajęcia zaplanowano na wtorek, na godz. 11:30. W środę odbędą się 2 treningi - o godz. 10 i 15, a w czwartek jeden, o godz. 11:30. W piątek zespół wyleci na zimowe zgrupowanie, które odbędzie się w tureckim Belek.



Tam rozegrane zostaną 3 mecze sparingowe. 8 stycznia legioniści mają zmierzyć się z Səbail FK, a 15 stycznia z FK Čukarički.



Już teraz zapraszamy do śledzenia naszych codziennych materiałów z Turcji.