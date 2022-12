Legijne kalendarze na 2023 rok

Jak co roku w legijnych sklepach pojawiły się kalendarze na kolejne 12 miesięcy. Do wyboru macie 5 propozycji przygotowanych przez klub, sklepy Żyleta i ABJ Sport oraz grupy kibicowskie Nieznani Sprawcy i Dobrzy Ludzie. Poniżej podstawowe informacje i zdjęcia kalendarzy. Oficjalny kalendarz klubowy wielostronicowy, format: A2, cena: 49,99 zł gdzie kupić? FanStore lub na sklep.legia.com Kalendarz ABJ Sport jednostronicowy, format: B1 (70x100cm), cena 25 zł gdzie kupić? w sklepie stacjonarnym ABJ Sport na Torwarze Kalendarz sklepu Żyleta wielostronicowy, format: A3, cena 40 zł gdzie kupić? w sklepie stacjonarnym Żyleta na stadionie lub na zyleta1973.pl Kalendarz Dobrych Ludzi wielostronicowy, format: A3, cena 40 zł gdzie kupić? w sklepie stacjonarnym Żyleta na stadionie lub na bajkowy.kalendarz@gmail.com Kalendarz Nieznanych Sprawców wielostronicowy, format: 49x33cm, cena 40 zł gdzie kupić? sprzedaż prowadzą ultrasi, aktualne info na FB

