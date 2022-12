Legia Warszawa rozpoczęła sprzedaż pakietów w obniżonych cenach na wszystkie domowe spotkania w rundzie wiosennej. Pakiet obejmuje spotkania z: Koroną Kielce, Cracovią Kraków, Widzewem Łódź, Stalą Mielec, Rakowem Częstochowa, Lechem Poznań, Wisłą Płock, Jagiellonią Białystok i Śląskiem Wrocław. Pakiet na Żyletę kosztuje 230 zł, co daje 25,50 zł za jeden mecz. KUP PAKIET

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Peter - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ciekawa opcja jeśli ktoś planuje być na wszystkich meczach. Ja z uwagi na grafik niestety nie mam takiej możliwości. odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ceny szczególnie na Żyletę bardzo ale to bardzo preferencyjne. Jestem ciekaw jak na tym tle wyglądamy w porównaniu z innymi np. Lechem czy Widzewem. odpowiedz

NSZ - 3 godziny temu, *.orange.pl https://zrzutka.pl/3sjzpv?fbclid=IwAR3zp1iEBMVy4RnHndE50pBiCrjKgr15G7u0L2LsL4yxjMOdoILXyi7KN1Y odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.