Marble odsunięty od zespołu!

Po wysokich porażkach z Hapoelem Holon trener koszykarskiej Legii Warszawa Wojciech Kamiński zapowiadał, że w zespole dojdzie do zmian. Jeszcze przed dzisiejszym meczem z Treflem Sopot od drużyny odsunięty został jeden z czołowych zawodników, Devyn Marble . Jak informują WP SportoweFakty, pozyskaniem Amerykanina zainteresowane są dwa kluby z PLK. Dziś o godzinie 17:30 Legia zmierzy się na własnym parkiecie z Treflem Sopot.

