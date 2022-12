Koszykówka

Zapowiedź meczu z Galatasaray

Poniedziałek, 19 grudnia 2022 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po porażce w Holon, koszykarze Legii stracili szanse na zajęcie miejsca trzeciego w grupie C Basketball Champions League, które premiowane jest grą w fazie play-in. Nasz zespół zrobi jednak wszystko, by na zakończenie przygody z Ligą Mistrzów w obecnym sezonie, pokonać silnego tureckiego przeciwnika w obecności kilku tysięcy fanów.



Galatasaray w minionym sezonie wywalczyło brązowy medal w silnej lidze tureckiej. W półfinale play-off musieli uznać wyższość Anadolu Efes (2:3). Również w półfinale odpadli z rozgrywek o krajowy puchar, przegrywając z Fenerbahce 49:64. Klub w swoim dorobku posiada 16 tytułów mistrzowskich, 3 krajowe puchary, 2 Superpuchary oraz wygraną w rozgrywkach EuroCup (w 2016 roku pokonali w finale Strasbourg). W sezonie 2011/12 Galatasaray rywalizował w rozgrywkach Euroligi, gdzie w fazie grupowej z bilansem 4-6 zajęli miejsce czwarte. Drugi występ w Eurolidze miał miejsce przed pięcioma laty, zaraz po wygranej w EuroCup. Wtedy turecki zespół zajął 12. miejsce (na 16 drużyn), z bilansem 11-19. W kolejnych latach dwukrotnie "Galata" awansowała do TOP16 EuroCup. Przed dwoma laty zadebiutowali w rozgrywkach Basketball Champions League. W pierwszej edycji odpali na pierwszym etapie rywalizacji, z kolei w sezonie ubiegłym awansowali do najlepszej szesnastki, gdzie z bilansem 1-5 nie zdołali zakwalifikować się do fazy pucharowej.



W kadrze Galatasaray jest obecnie siedmiu obcokrajowców - czterech Amerykanów (Tyrus McGee, Jehyve Floyd, Angelo Caloiaro i Ian Hummer), Niemiec (Mahir Agva), Kanadyjczyk (Dylan Ennis) i Amerykanin w bułgarskim paszportem (Dee Bost). W porównaniu z pierwszym meczem obu drużyn, Galatasaray wzmocnił się dwoma zawodnikami. W listopadzie do klubu trafił rzucający, Tyrus McGee, który ostatnio występował w Chinach, w Fujian Sturgeons. W 2019 roku wygrał FIBA EuroCup z francuskim Pau Orthex, z kolei we Włoszech, z Venezią zdobył tytuł mistrzowski. W ostatnich miesiącach awansował również z Hapoelem Holon do Final Four rozgrywek Basketball Champions League, zdobywając jednocześnie tytuł mistrza Izraela.







Dwa tygodnie wcześniej, 21 października "Galata" wzmocniła również pozycję numer cztery, podpisując kontrakt z mierzącym 201 centymetrów Ianem Hummerem. 32-latek ostatnio zaliczył bardzo dobry sezon w Grecji w barwach AEK Ateny, notując średnio 13.4 pkt., 6.4 zb. oraz 2.3 as. W przeszłości występował już na tureckich parkietach - w Ankarze (2017), Bandirmie (2020) i Petkim Spor w Izmirze (2021). Teraz trafił do zespołu mającego bardzo wysokie ambicje - ma pomóc nie tylko w zdobyciu tytułu mistrza Turcji, ale i w wygranej w rozgrywkach BCL, co jest celem Galatasaray w obecnym sezonie.



Trenerem Galatasaray jest Andreas Pistiolis z Grecji, który w ostatnich latach pełnił rolę asystenta w CSKA Moskwa. Kapitanem drużyny jest 31-letni rzucający obrońca, Göksenin Köksal, który w Galatasaray występuje od 2010 roku, z roczną przerwą (2014/15) na wypożyczenie do Darüşşafaki. Najlepszym strzelcem Galatasaray w lidze jest Dylan Ennis, zdobywający średnio 15.9 pkt. na mecz (w ciągu 28 minut), który trafia 35,6% rzutów za 3. Urodzony na Jamajce Ennis, występuje na pozycjach 1-2, a przed obecnym sezonem został sprowadzony z Gran Canarii. Drugim strzelcem zespołu jest Dee Bost (12.5 pkt.), kolejnymi Sadik Emir Kabaca (12.0 pkt.) i Angelo Caloiaro (10.9 pkt., 41.2% za 3).

Dee Bost to 33-letni Amerykanin z bułgarskim paszportem, który w sezonie 2015/16 występował w Zastalu. Później grał w AS Monaco, Strasbourgu, Żalgirisie Wilno i Chimkach Moskwa. 21-letni Sadik Emir Kabaca występuje jako silny skrzydłowy (208 cm), choć może grać również jako center. Przed rokiem trafił do Galatasaray z Besiktasu. W minionych rozgrywkach grał średnio po 19 minut na mecz (zdobywając 7,3 punktu), obecnie punktuje znacznie lepiej (w BCL 11,6 pkt. na mecz plus 5 zbiórek), a na parkiecie spędza ponad 27 minut. Wcześniej występował w Bandirmie. Z kolei wspomniany Angelo Caloiaro to Amerykanin z włoskim paszportem, który występuje na pozycjach 3-4 i mierzy 203 cm. Do Stambułu trafił po czterech sezonach spędzonych w bardzo mocnym, Euroligowym Maccabi Tel Awiw.



Po niespodziewanej porażce Galatasaray w ostatniej kolejce grupy C rozgrywek BCL, zespół ze Stambułu spadł na drugie miejsce w grupie. Bezpośredni awans do TOP16 zapewni im jedynie wygrana z Legią, przy jednoczesnej porażce Filou Ostende z Hapoelem. W przeciwnym razie, zespół turecki w styczniu czekają play-iny, czyli dwa lub trzy kolejne spotkanie w walce o najlepszą szesnastkę BCL.



W rozgrywkach ligowych na razie wiedzie się "Galacie" ze zmiennym szczęściem, ale miejsce w środku stawki na pewno nie satysfakcjonuje działaczy. A obecnie najbliższy rywal Legii ma na swoim koncie już pięć porażek. Wśród porażek - trzy derbowe potyczki. O ile przegrana na własnym parkiecie z euroligowym Fenerbahce, a obecnie liderem rozgrywek (-6), nie jest może jakąś wielką niespodzianką (choć na pewno bolesną dla kibiców), to większą "wtopą" jest z pewnością przegrana u siebie ze słabym w tych rozgrywkach Besiktasem (-7), jak również wyjazdowa porażka z Darussafaką (-2). Po niespodziewanej porażce w BCL z Filou Oostende (-6), Galatasaray bardzo wysoko pokonał zespół z Gaziantepu (+23), a w sobotę, na dwa dni przez meczem na Torwarze wygrali z Büyükçekmece Stambuł 67:63. Wygrana "Galacie" nie przyszła wcale łatwo i wyszarpali ją dopiero w czwartej kwarcie wygranej 19:11, korzystając m.in. z fatalnej dyspozycji rywali z linii rzutów wolnych (1/7). Galatasaray bardzo słabo tego dnia byli dysponowani rzutowo - trafili niespełna 27 procent rzutów za 3 pkt. i niespełna 36 procent rzurów z gry.



Legia po dwóch słabych występach przeciwko Hapoelowi i GTK, pokonała na własnym parkiecie zespół Trefla. Legioniści wystąpili bez odsuniętego od zespołu Devyna Marble'a, a jego miejsce w wyjściowej piątce zajął Billy Garrett, który w poprzednim sezonie był jedną z gwiazd naszej ligi w barwach Czarnych Słupsk. W meczu z Hapoelem, Billy pokazał się z dobrej strony, ale już w spotkaniu z Treflem, zaliczył 1/12 z gry, chociaż z nim na parkiecie legioniści mieli dodatni bilans. Trener Kamiński przekonywał na konferencji prasowej, że wdrożenie nowego zawodnika do drużyny musi zająć trochę czasu, więc potrzeba cierpliwości. Co cieszy na pewno to zdecydowanie większe zaangażowanie, chociaż cały czas poprawić można przede wszystkim grę w obronie, w tym zastawianie tablicy po niecelnych rzutach. Nasi gracze popełnili w ostatnim meczu mniej strat niż ostatnio, jednak trzeba pamiętać, że Galatasaray, szczególnie walcząc o pierwsze miejsce w grupie C, może być wyraźnie trudniejszym przeciwnikiem.



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym ponad dwa miesiące temu, legioniści bardzo dobrze zaczęli mecz, świetnie spisali się w drugiej kwarcie i dopiero po przerwie gospodarze niesieni fanatycznym dopingiem swoich kibiców zdołali zapewnić sobie wygraną. A spora w tym zasługa mocnej obrony "Galaty", która w trzeciej kwarcie zatrzymała nasz zespół na zaledwie ośmiu punktach. Najwięcej punktów w tamtym spotkaniu zdobyli Angelo Caloiaro (22) i Dee Bost (15), zaś w drużynie Legii Janis Berzins (21) i Ray McCallum (17).



Wtorkowe spotkanie rozegrane zostanie w hali COS Torwar przy ulicy Łazienkowskiej 6a w obecności około 5 tysięcy kibiców. Wszystko wskazuje na to, że na trybunach obecny będzie komplet widzów. Początek spotkania o godzinie 20:00, zachęcamy do wcześniejszego przybycia na miejsce. Dla kibiców dostępny będzie m.in. płatny parking na stadionie Legii. Bezpośrednią transmisję spotkania pokaże TVP Sport, a mecz będzie można oglądać również w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 8-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 72,2 / 81,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 65,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Billy Garrett, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Ray McCallum 83 (16,6), Travis Leslie 32 (10,7).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71).



Ostatnie mecze obu drużyn:

11.10.2022 Galatasaray Stambuł 86:71 Legia Warszawa



GALATASARAY NEF STAMBUŁ

Liczba wygranych/porażek: 9-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,8 / 79,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,1%



Skład: Dee Bost, Yunus Sonsirma, Dylan Ennis, Tan Yildizoglu (rozgrywający), Tyrus McGee, Goksenin Koksal, Sedat Ali Karagulle (rzucający), Sadik Emir Kabaca, Muhayamin Mustafa, Sinan Saglam, Braian Angola, Angelo Caloiaro, Raymar Morgan, Berke Ismailcebi, Ian Hummer (skrzydłowy), Jehyve Floyd, Mahir Agva (środkowi)

trener: Andreas Pistiolis, as. Cenk Akyol, Konstantinos Papadopoulos, Gokhan Turan



Przewidywana wyjściowa piątka: Dee Bost, Dylan Ennis, Muhayamin Mustafa, Ian Hummer, Sadik Emir Kabaca.



Najwięcej punktów: Dylan Ennis 75 (śr. 15,0), Dee Bost 70 (14,0), Angelo Coloiaro 64 (12,8).



Ostatnie wyniki: Filou Oostende (w, 78:92), Anadolu Efes Stambuł (w, 77:68), Pinar Karsiyaka (d, 70:72), Legia Warszawa (d, 86:71), Petkim Spor (w, 66:84), Besiktas (d, 67:74), Hapoel Holon (w, 82:73), Darussafaka (w, 68:66), Tofas (d, 90:76), Bursaspor (w, 88:93), Hapoel Holon (d, 88:75), Fenerbahce (d, 91:97), Bahcesehir Koleji (w, 79:86), Filou Oostende (d, 85:91), Gaziantep (d, 77:54), Buyukcekmece (w, 63:67).



Termin meczu: wtorek, 20 grudnia 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Łazienkowska 6 (Torwar)

Pojemność hali: 4828 miejsc

Ceny biletów: 15 i 30 zł (ulgowe) oraz 20 i 40 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport