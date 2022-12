Młodzież: Legia U19 4-2 Wisła Płock

Czwartek, 15 grudnia 2022 r. 19:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 rozegrała ostatni sparing przed śpwiętami, pokonując 4-2 Wisłe Płock (zwycięzcę rozgrywek na Mazowszu i beniaminka ligi makroregionalnej U19). Mecz rozpoczał się od trafienia Stangreta, ostatecznie nieuznanego. Potem jednak, goście mocno zaatakowali i od 17. minuty prowadzili po golu Bartłomieja Grzegórskiego. W 27. minucie wyrównał Maks Stangret,a w 40 minucie, po asyście Szymona Grączewskiego trafienie uzyskał strzelił Dawid Niedźwiedzki. Ten sam zawodnik zdobył w efektowny sposób dwa kolejne gole po przerwie, kompletując hat-tricka. Wynik ustalił w 72. minucie Bojdziński.



Sparing U-19: Legia Warszawa U19 (04/5 i młodsi) 4-2 (2-1) Wisła Płock U19

Gole:

0-1 16 min. Bartłomiej Grzegórski

1-1 27 min. Maksymilian Stangret (as. Dawid Niedźwiedzki)

2-1 40 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Szymon Grączewski)

3-1 59 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Kacper Knera)

4-1 69 min. Dawid Niedźwiedzki (głową, as. Szymon Grączewski)

4-2 72 min. Mateusz Bojdziński



Strzały (10-90'): Legia 15(11) - Wisła 15(6)



Legia: Franciszek Chojak – Karol Kosiorek [06], Rafał Boczoń, Jakub Okusami (72' Bartosz Płocki), Maciej Bochniak (72' Bartosz Krasuski) – Kacper Knera, Oskar Lachowicz (46' Maciej Saletra [06]), Szymon Grączewski – Wiktor Puciłowski (60' Bartosz Mikołajczyk), Maksymilian Stangret (46' Szymon Siodłowski), Dawid Niedźwiedzki.

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik