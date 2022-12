Komentarze (17)

MIODUSKI KONFABULANT - 59 minut temu, *.telefonica.de MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII odpowiedz

ANTYzygo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl no k... jeden lepszy od drugiego; i jeden i drugi zatrudnili świniaka odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale się dobrali Kulesza z Mioduskim. Kto by pomyślał?! odpowiedz

legionista87 - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com kiedy był doradca kulczyka to Kulczyk miał wtedy najgorszy okresd w biznesie ! WON Z POLSKIEJ PIŁKI MIODUSKI NIEUDACZNIKU !!! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Oby juz nigdy P.Michniewicz nie wrocil do LEGII !!!! odpowiedz

maniek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Przychodzi Michniewicz do PZPN, a Kulesza na to : Darek, otwórz ;) odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak czytam tych pseudo specjalistów którzy tak jadą na Prezesa to odrazu mi się przypomina co zapewne Ci sami ludzie pisali na Szymona Marciniaka sędziego który poprowadzi finał Mistrzostw Świata. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @Alan: A co ma jedno do drugiego? Szkodnik Mioduski zadłużył Legię i zdecydowanie obniżył poziom sportowy drużyny, co chwila opowiada jedno a robi zupełnie co innego. A Marciniak sędziuje mecze, raz lepiej, raz gorzej i jak robi szkodę to tylko sobie, bo przestanie być zapraszany na wielkie imprezy. odpowiedz

zduneq - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Tomek: nikt Ci nie broni wyciągnąć ze swojej kieszeni kilku milionów i odkupić Legię i wprowadzić klub do piłkarskiej elity.To nic trudnego.Każdy się na tym zna, tylko nie Mioduski. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Tomek:

A to ma ze pokazuje jacy specjalisci sie tu wypowiadaja, jak widac jestes jednym z nich a wiec proste pytanie do Ciebie, ile Legia zdobyle trofeów odkąd DM jest w Legii ? I za kogo zdobyla ich więcej ?

Ps. No tak można się było tego spodziewać....teraz będzie umniejszanie tego historycznego wydarzenia dla polskich sędziów i calego Naszego kraju.....wkoncu finał MŚ może poprowadzić każdy...Ty zapewne masz ich kilka na swoim koncie a może nawet i złotego buta za króla strzelców kto wie. odpowiedz

Tomek - 19 minut temu, *.113.189 @Alan: Nikt nikomu nic nie umniejsza, brawo dla nich i niech sędziują jak najlepiej. Odkąd jest w Legii czy odkąd jest jej prezesem? Bo to jest różnica kolosalna. Gdy prezesem był Leśnodorski, to Mioduski odcinał tylko kupony, bo były co roku fazy grupowe europejskich pucharów, kasa na koncie się zgadzała więc był zadowolony i przyszedł dzień w którym wymyślił sobie, że po co się tym dzielić, sam to ogarnę. No i ogarnął...tak że dzisiaj Legia ma miliony zadłużenia, nie stać nawet na to aby kupić zawodnika za 200 tysięcy Euro, pozaciągał pożyczki w dziwnych funduszach, no i faza grupowa europejskich pucharów była raz przez 6 lat jego rządów, cały współczynnik UEFA za jego prezesury został rozpier.... i w przypadku zakwalifikowania się do pucharów, będziemy kopać na pastwiskach w pierwszych rundach eliminacji i dojdzie do tego że nie będziemy rozstawieni w tych rundach i to my będziemy dolosowywani do potęg z Mołdawii czy innej Albanii. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.centertel.pl To dziwne, że z pudlem ktoś jeszcze się liczy... odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dariusz czuje piniondz.... odpowiedz

Piotrek Ochota - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Zdzicho: Wystroiła się jak Beonce.

A pANU pod tytułem Alan nawet szkoda odpowiadać. Taki z niego kibic Legii jak ze mnie Barcelony odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 A Kulesza nie chce zatrudnić tego szkodnika u siebie? Niech go zabiera z Legii, bo zepsuł już wszystko co było możliwe do zepsucia więc niech teraz psuje w PZPN. Kulesza bierz tego szkodnika do siebie odpowiedz

siewca plotek - 3 godziny temu, *.jjs.pl Podobno może być tylko lepiej... :))) odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl Widzę teraz świetlaną przyszłość przed PZPN :):):):):):) odpowiedz

