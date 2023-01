Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Football Fanatics. Zin kibicowski (234)

Sobota, 7 stycznia 2023 r. 10:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibicowskie ziny swego czasu były źródłem informacji nt. danych ekip i ruchu kibicowskiego. Dzisiaj wyparł je przede wszystkim Internet. Kiedy więc na rynku pojawia się jakieś pismo dotyczącego ruchu, który tworzymy, warto się mu przyjrzeć. Na konkurencję z magazynem "To My Kibice" na razie nie ma co liczyć.



"Football Fanatics" to zin kibicowski wydawany bardzo nieregularnie od dobrych kilku lat. W ostatnich tygodniach ukazał się numer 13, liczący 48 stron. Posiada jedynie kolorową okładkę, w środku całość jest czarno-biała. Jednak to co najważniejsze w tego typu produkcjach, to treść, nie tylko wygląd. A ta... pozostawia wiele do życzenia. Choć bez wątpienia, niektórym może przypaść do gustu.



Wydaje się, że największym problemem tej publikacji jest mała liczba autorów i zbyt wiele tekstów pisanych przez te same osoby. A kiedy ci skupiają się na felietonach, w których próbują przekazać różne przemyślenia, ich poziom jest co najwyżej średni. Właśnie felietony stanowią większość tejże publikacji. W środku znajdziemy też wybrane liczby wyjazdowe z dawnych lat (przedruk), kalendarium kibicowskie (przepisane ze Stadionowych Oprawców), kilka zdjęć z innych portali oraz parę recenzji kibicowskich książek. Jedną z ciekawszych publikacji w numerze 13 FF jest artykuł "Invalidi Vozdovac", o kibicach ekipy ze serbskiej stolicy, który powstał na podstawie świetnej książki "Navijaci".



Podsumowując - fajnie, że autorzy mają zapał, ale "Football Fanatics" na razie przede wszystkim brakuje jakości, by zachęcić do tej lektury większe grono osób. W przypadku amatorskiej, jakby nie patrzeć, produkcji, błędy są nieuniknione (jeden z nich widoczny już na okładce). I miejmy nadzieję, że na nich będą się uczyć zinowi zapaleńcy.



Numer 13 wydrukowany został na papierze kredowym, a koszt egzemplarza to 6,50 zł plus 5,50 zł wysyłka (listem priorytetowym). Zamówienia składać można mailowo - redakcja.footballfanatics@gmail.com



Tytuł: Football Fanatics. Zin kibicowski

Rok wydania: 2014-2022

Liczba stron: 48



