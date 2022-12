Złoto Marka Kani w sprincie drużynowym PŚ w Calgary!

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania doskonale rozpoczął czwarte zawody Pucharu Świata w sezonie 2022/23. W piątkowy wieczór (polskiego czasu) w Calgary rozegrany został sprint drużynowy, a polska załoga w składzie Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek wystartowała w trzeciej parze - z Kanadyjczykami. Polacy od samego początku narzucili bardzo dobre tempo i ostatecznie finiszowali z wynikiem 1:18.90 min., ustanawiając nowy rekord Polski. Wynik ten był nieosiągalny dla pozostałych ekip, dzięki czemu Polacy zdobyli złote medale. Srebrny medal zdobyli Holendrzy, którzy uzyskali 1:18.93 min., trzeci byli Kanadyjczycy (1:19.40 min.). To pierwsze złoto dla naszych sprinterów w tegorocznym Pucharze Świata. Dzięki tej wygranej nasza załoga awansowała w klasyfikacji generalnej na miejsce trzecie. Dziś wieczorem Marek Kania startować będzie na 500 metrów w dywizji A, z kolei jutro legionistę czeka rywalizacja w dywizji B na dystansie 1000 metrów.

