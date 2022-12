Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 17 grudnia 2022 r. 22:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ostatnie mecze przed przerwą świąteczną rozegrali młodzi legioniści. W sobotę drużyny młodzieżowe akademii Legii mierzyły się ze swoimi rówieśnikami z Widzewa. Zespoły U10 i U11 pokazały się z całkiem dobrej strony, prezentując duży luz w grze i łącząc efektowność zagrań z niezłym wykonaniem. Legia U14 wygrała z Widzewem 3-2 walcząc do końca o korzystny wynik, zaś zespół U16 wygrał z widzewiakami 3-1. Zespoły U12 i U13 rozegrały mecze z Rakowem Częstochowa, prezentując się całkiem nieźle na tle wymagającego rywala.



Drużyna U17 zakończyła już sezon sparingowy i w piątek w ramach treningu podopieczni Dariusza Rolaka zmierzyli się z młodszą częścią kadry rezerw, pokazując się z całkiem pozytywnej strony w grze wewnętrznej. W gierce zagrali: Hubert Nowak, Oliwier Olewiński, Dawid Rudnbicki (46' Jan Leszczyński [07]), Bartosz Dembek, Jakub Grzejszczak, Maciej Saletra, Jakub Adkonis [07], Jakub Żewłakow, Tomasz Rojkowski, Cyprian Pchełka (70' Busz), Igor Busz [07] (46' Przemysław Mizera).



Sparing: Legia U16 (2007 i mł.) 3-1 (0-0) Widzew Łódź U16

Gole:

1-0 55 min. Mikołaj Kotarba (po ind. akcji)

2-0 64 min. Stanisław Gieroba (dobitka własnego strzału)

2-1 82 min.

3-1 87 min. Bartosz Czarkowski (as. Mikołaj Kotarba)



Strzały (celne): Legia 29 (12) - Widzew 10 (6)



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Kassyanowicz) - Mikołaj Kotarba, Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn [08], Radosław Czerwiec (48' Jakub Błażejczyk) - Kuba Solecki (55' Adrian Gilant), Pascal Mozie [08](63' Bartosz Czarkowski [08]), Max Pawłowski (68' Kacper Borowiec [08]), Alex Cetnar, Stanisław Gieroba, Jakub Zbróg (63' Maksymilian Sterniczuk [08])

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U14 (2009 i mł.) 3-2 (0-1) Widzew Łódź U14

Gole:

0-1 20 min.

1-1 53 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Bartosz Korżyński)

2-1 63 min. gracz kl. partnerskiego (as. Wojciech Chachuła)

2-2 73 min.

3-2 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Mateusz Strzelecki)



Strzały (celne)[45-80']: Legia 14 (7) - Widzew 6 (3)



Legia: Jan Pietrzak, Deny Stoliarenko - Jan Rodak, gr. testowany, Kazimierz Szydło, Jakub Juszczak, Szymon Piasta, Piotr Bartnicki, Fabian Mazur, Aleksander Marciniak, Bartosz Korżyński, Jakub Piaseczny, Piotr Kaniewski, Mateusz Strzelecki, Wojciech Chachuła, Edouard von Brandt-Etchemendigaray oraz gracze klubów partnerskich i testowani

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Legia U13 - Raków Częstochowa U13 (2010)



Strzały (celne): Legia 20 (11) - Raków 9(5)



Legia: Kacper Jaczewski, Aleksander Badowski, Igor Lechecki, Tymon Płoszka, Igor Brzeziński oraz gracze z klubów partnerskich i testowani.

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia U13 rozegrała interesujący mecz sparingowy z Rakowem Częstochowa 2010. Wprawdzie wobec epidemii kontuzji i chorób, sporą część składu stanowili gracze z klubów partnerskich (również w drużynie Rakowa sprawdzano kilku graczy). W pierwszej połowie pojedynek był zacięty, a goście zaczęli bardzo mocno i stworzyli sobie kilka ciekawych okazji. Legia nie pozostawała dłużna i wymiana ciosów trwała do końca tej części gry, a mecz oglądało się bardzo dobrze. Legioniści byli nieco aktywniejsi pod bramką przeciwnika, ale wybiegani czestochowianie sprawiali niemało problemów.

Po zaciętej I połowie, w drugiej legioniści jakby podkręcili tempo i coraz częściej przebywali w okolicach pola karnego Rakowa, choć i częstochowianie nie próżnowali. Mimo kilku okazji dla gości można było jednak odnieść wrażenie, że byli już nieco zmęczeni pierwszą, bardzo aktywną i wyczerpującą połową. Legia grała w szybkim tempie do końca i tworzyła sobie coraz więcej sytuacji (w tej połowie ich przewaga w strzałach wynosiła 13-4) zarówno indywidualnymi pojedynkami jak i akcjami zespołowymi. Legioniści schodzili z podniesionymi głowami, ale był to wymagający sparing i wartościowy dla obu stron.



Sparing: Legia U12 - Raków Częstochowa U12 (2011)



Strzały (celne): Legia 25 (13) - Raków 7(3)



Legia: Antoni Pawłowski, Szymon Komorowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski (Kpt), Bartosz Gawryś, Aleksander Dąbrowski, Fryderyk Paprocki, Tomasz Stefański, Stanisław Sałek, Filip Wancerz

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Udany mecz legionistów z rocznika 2011, którzy w meczu z nieźle prezentującym się Rakowem byli w stanie przez większość meczu realizować grę wg swojego planu. Ofensywa Legii na początku robiła wrażenie, ale do wykończenia akcji można było mieć pewne uwagi. Potem i kilka groźnych akcji przeprowadziła z kolei drużyna gości. Po przerwie przewaga legionistów wzrosła, ale można było nadal mieć uwagi do ich skuteczności plus ciut za małej pazerności pod bramką - grali bardzo koleżeńsko, ale niekiedy próbowali "wejść z piłką do bramki". Mimo stykowego wyniku, gra chłopców z Łazienkowskiej mogła się podobać. Dobrze funkcjonowała zwłaszcza asekuracja w grze obronnej, dzięki czemu szybko i sprawnie wyprowadzane akcje gości zazwyczaj kończyły się - w najgorszym dla Legii razie - na bloku obronnym.



Sparing: Legia U11 (2012 i mł.) - Widzew Łódź U11



Strzały (celne): Legia 56 (44) - Widzew 22 (15)



Legia: gracz klubu partnerskiego, Aleksander Kurowski, Aleksander Obidziński, Seweryn Orzechowski, Nico Martino, Stanisław Dobrowolski, Antonio Gralewicz-Mendez, Dawid Ruciński, Ignacy Silski, Antoni Czuchnowski, gracz klubu partnerskiego

Trener: Michał Konieczny, II trener: Cezary Żarczyński



Sparing: Legia U10 (2013 i mł.) - Widzew Łódź U10



Strzały (celne): Legia 75 (51) - Widzew 30 (16)



Legia: Leon Gańko, Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, gracze klubów partnerskich

Trener: Łukasz Listwan



Wobec sporych problemów kadrowych, niedysponowanych graczy zastąpili tym razem chłopcy z klubów partnerskich. Legia pokazała się z bardzo dobrej strony i zaprezentowała dużą konsekwencję w grze od pierwszej do ostatniej minuty. Kibice mogli przy tym oglądać wiele efektownych zagrań.