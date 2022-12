KSW: Wrzosek powalczy w Libercu

Po tym, jak z walki z Arkadiuszem Wrzoskiem na styczniowej gali KSW w Szczecinie musiał zrezygnować Artur Szpilka, nie wiadomo było, co dalej ze startem naszego zawodnika. Teraz wiadomo już, że Arka zobaczymy w klatce podczas 79. gali KSW, która będzie miała miejsce 25 lutego przyszłego roku w czeskim Libercu. Na razie znamy trzech uczestników gali, która będzie miała miejsce w Home Credit Arena - oprócz Wrzoska, są to Michał Martinek oraz obecny mistrz wagi ciężkiej, Phil de Fries. Bilety na zawody można kupować na eBilet.pl

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.