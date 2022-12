Łyżwiarstwo

Wyniki Marka Kani w PŚ w Calgary

Poniedziałek, 19 grudnia 2022 r. 07:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Calgary odbyły się czwarte w tym sezonie, a ostatnie w tym roku kalendarzowym zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Zawodnik Legii, Marek Kania w sobotę zajął 15. miejsce w wyścigu na 500 metrów dywizji A, z czasem 34.58 sekundy (+0.51s), co dało mu 26 punktów do klasyfikacji generalnej, w której plasuje się obecnie na miejscu trzynastym (111 punktów).



W niedzielę nasz zawodnik startował na 1000 metrów dywizji B, zajmując 12. miejsce z czasem 1:08.82 min. (+1.37), co dało mu 9 punktów do klasyfikacji generalnej. W niej zajmuje miejsce 41. (13 pkt.).



Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 6-8 stycznia w norweskim Hamar.