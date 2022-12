Pięciobój

Wygrana Ławrynowicza w memoriale Zbigniewa Majewskiego

Poniedziałek, 19 grudnia 2022 r. 10:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Zielonej Górze rozegrany został międzynarodowy memoriał Zbigniewa Majewskiego w pięcioboju nowoczesnym, którego wyniki są zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski. Wśród mężczyzn triumfował zawodnik Legii, Daniel Ławrynowicz. Daniel miał najlepszy wynik w szermierce (21 wygranych), ósmy czas w pływaniu (2:05.59 min.), trzeci w jeździe konnej (293 pkt.) oraz najlepszy wynik w laser-run (10:56.62 min.). Kolejni legioniści zajęli miejsca: 8. Hubert Skibiak, 10. Igor Radomyski, 11. Łukasz Nowik.



Wśród kobiet miejsce czwarte zajęła Wiktoria Wierzba (trzecie wśród Polek), która najlepszy wynik uzyskała w laser-run (12:34.62 min.). Michalina Wierzba była piąta, Pola Wolska szósta, Małgorzata Karbownik dziesiąta (DNS w jeździe konnej), Olga Cisek piętnasta, a Patrycja Kieraga szesnasta. W kategorii do 21 lat na miejscu trzecim sklasyfikowana została Michalina Wierzba, z kolei w kat. U-19 zwyciężyła Małgorzata Karbownik, a druga była Pola Wolska. W kat. U-19 wśród mężczyzn miejsce trzecie zajął Hubert Skibiak. Hanna Jakubowska była najlepsza w rywalizacji do lat 17.



Open: 1. Daniel Ławrynowicz, 8. Hubert Skibiak, 10. Igor Radomyski, 11. Łukasz Nowik

Open: 4. Wiktoria Wierzba, 5. Michalina Wierzba, 6. Pola Wolska, 10. Małgorzata Karbownik, 15. Olga Cisek, 16. Patrycja Kieraga

U-21: 3. Michalina Wierzba

U-19: 1. Małgorzata Karbownik, 2. Pola Wolska

U-19: 3. Hubert Skibiak

U-17: 4. Maksymilian Dobosz, 13. Antoni Ruzik, 14. Dominik Radomyski, 15. Szymon Pawlak, 17. Tomasz Wasiuk, 21. Kajetan Szpryngiel

U-17: 1. Hanna Jakubowska, 4. Aleksandra Kazubska, 13. Alicja Dobrzyńska