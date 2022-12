Rozliczenie wróżb z 2022 roku

Sobota, 31 grudnia 2022 r. 15:52 Woytek

Na początku 2022 roku przewidywaliście co wydarzy się w Legii Warszawa kolejnych 12 miesiącach. Teraz przyszła na rozliczenie tamtych wróżb. Po zebraniu wszystkich odpowiedzi w całość okazało się, że prawidłowo wytypowaliście 14 z 25 pytań. Daje to 56% skuteczność i jest o 2 punktów procentowych lepszym wynikiem niż w 2021 roku.



Niemal wszyscy byli pewni, że Legia nie zdobędzie mistrzostwa, ale większość liczyła na krajowy puchar, który też się nie ziścił. Spodziewaliście się, że zespół nie zagra w eliminacjach europejskich pucharów, ani w meczu o Superpuchar Polski. Nikt nie przypuszczał, że najlepszym strzelcem drużyny będzie Josue. Za to prawidłowo wytypowaliście, że pierwszy zespół będzie prowadziło dwóch trenerów i na koniec roku będzie nim obcokrajowiec. Oczekiwania kibiców przerośli koszykarze, którzy wywalczyli wicemistrzostwo Polski.









Spośród wszystkich, którzy oddali swoje typy (858 osób) najlepiej poradziły sobie dwie, które udzieliły aż po 18 prawidłowych odpowiedzi. Dwie z nich, które podały swoje maile horror_szol@*** i kamilonn@*** zgodnie z zapowiedziami otrzymają upominki od redakcji serwisu. Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi z ubiegłego roku.





1. Legia spadnie z Ekstraklasy

95% - nie

5% - tak



2. Legia zdobędzie Puchar Polski

55% - tak

30% - nie, bo nie zagra w finale

15% - nie, ale zagra w finale



3. Legia odpadnie w eliminacjach europucharów w rundzie

45% - nie odpadnie, bo nie zagra w pucharach

39% - nie odpadnie, awansuje do grupy

8% - trzeciej

4% - czwartej

3% - drugiej

1% - pierwszej



4. Legia zdobędzie Superpuchar Polski

45% - nie, bo nie zagra w tym meczu

32% - nie, ale zagra w tym meczu

23% - tak



5. Legia wygra (20 meczów)

39% - 22 lub mniej meczów

32% - 23-25 meczów

29% - 26 lub więcej meczów



6. Legia przegra (8 meczów)

43% - 10-13 meczów

32% - 9 lub mniej meczów

26% - 14 lub więcej meczów



7. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach (61 goli)

50% - 70 lub mniej goli

37% - 71-80 goli

13% - 81 lub więcej goli



8. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie... (3 bramkami)

45% - czterema bramkami

25% - pięcioma bramkami

20% - trzema bramkami

6% - dwoma bramkami

4% - sześcioma i więcej bramkami



9. Najlepszym strzelcem Legii będzie (Josue)

41% - zawodnik, który dopiero trafi do klubu

24% - Mahir Emreli

12% - inny z obecnego składu

11% - Rafael Lopes

7% - Tomas Pekhart

4% - Szymon Włodarczyk

1% - Maciej Rosołek



10. Najskuteczniejszy strzelec Legii zdobędzie w sumie (11 bramek)

51% - 12-16 bramek

36% - 11 lub mniej bramek

13% - 17 lub więcej bramek



11. Ile rzutów karnych otrzyma Legia (7)

54% - 3-5

23% - 6-8

16% - 1-2

5% - 9 lub więcej

2% - 0



12. Ile bezpośrednich czerwonych kartek obejrzą piłkarze Legii? (Boruc, Charatin)

37% - 2

34% - 3-4

13% - 1

8% - 5-6

5% - 0

3% - 7 lub więcej



13. Artur Boruc przedłuży kontrakt z Legią na kolejny sezon

85% - nie

15% - tak



14. Ilu piłkarzy wystąpi w oficjalnym meczu pierwszej drużyny

43% - mniej niż 37

43% - 37-41

14% - 42 lub więcej



15. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie oficjalnie przesuniętych __ zawodników

34% - 0

27% - 1

25% - 2

14% - 3 lub więcej



16. Właściciel klubu zatrudni nowego prezesa

89% - nie

11% - tak



17. Do pierwszej drużyny z innych klubów trafi więcej piłkarzy (4 Polaków, 7 zagranicznych)

59% - polskich

41% - zagranicznych



18. Mahir Emreli odejdzie z Legii w zimowym okienku transferowym

53% - tak

47% - nie



19. Ilu trenerów będzie prowadziło Legię w 2022 roku (Vuković, Runjaić)

75% - 2

12% - 3

11% - 1

2% - 4 lub więcej



20. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie

28% - inny zagraniczny trener

26% - Aleksandar Vuković

26% - Marek Papszun

20% - inny polski trener



21. Ilu piłkarzy Legii wystąpi na mistrzostwach świata (Jędrzejczyk i Mladenović)

51% - 0

26% - 1

18% - 2

4% - 3-4

0% - 5 lub więcej



22. Ile meczów przy Łazienkowskiej zostanie rozegranych bez udziału publiczności? (0)

34% - 2-3

34% - 0

19% - 1

7% - 4-5

6% - 6 lub więcej



23. Na koniec roku kalendarzowego w tabeli Ekstraklasy Legia będzie

32% - 1.

24% - 5-9.

15% - 3.

14% - 2.

9% - 10-17.

5% - 4.

1% - 18.



24. Kibice Legii pojadą na wyjazdowy mecz w ponad 2 tysiące osób (Poznań)

73% - tak

27% - nie



25. Koszykarze Legii w lidze

48% - dotrą do półfinału

25% - utrzymają się

16% - zostaną wicemistrzem

10% - zostaną mistrzem

0% - spadną