Oprawy kibiców Legii w 2022 roku (cz. 2)

W roku 2022 nie brakowało efektownych opraw i pokazów pirotechnicznych. Wiosną ubiegłego sezonu mogliśmy oglądać 10 prezentacji przygotowanych przez fanów Legii Warszawa. Podobnie było jesienią obecnego sezonu, kiedy mogliśmy oglądać oprawę Legia gol, kurde mol czy napis CWKS z rac na dwóch kondygnacjach. Poniżej prezentujemy część drugą naszego zestawienia - oprawy z jesieni 2022. Oprawy kibiców Legii, runda jesienna 2022/23: 11. Pirotechnika na Cracovii 29.07.2022 Cracovia - Legia Warszawa Po odliczaniu od 10 do 1 sektor gości rozświetlił blask kilkudziesięciu ogni wrocławskich w asyście flag na kijach. 12. Legia gol! Kurde mol! 05.08.2022 Legia Warszawa - Piast Gliwice Wraz z pierwszym gwizdkiem rozpoczęło się odliczanie, po którym zaprezentowana została oprawa: transparent „Legia gol! Kurde mol!”, który początkowo był częściowo zasłonięty, a pierwsze litery czterech słów miały sugerować inne hasło, czerwone i zielone machajki na obu piętrach trybuny oraz świece dymne. 13. Piro na Widzewie 12.08.2022 Widzew Łódź - Legia Warszawa Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa - flagowisko w barwach, które dopełniał pokaz pirotechniczny 14. Fatalna sytuacja w Odrze 19.08.2022 Legia Warszawa - Górnik Zabrze W trakcie meczu obchodzona była "18" Starucha na gnieździe. Kiedy piłkarze wychodzili na murawę, niebo nad stadionem rozświetliły głośne i kolorowe fajerwerki (30 szt.), a następnie na dole Żylety zapłonęło 60 rac. Później zaprezentowana była kolejna oprawa - na malowanym transparencie widniało hasło "Fatalna sytuacja w Odrze, przyczyną gówno w wiodrze", a po środku śląska spracowana kobieta, piorąca koszulki meczowe graczy Górnika. Nad transparentem odpalone zostały zielone świece dymne. 15. Racowisko na Radomiaku 02.09.2022 Legia Warszawa - Radomiak Radom Na rozpoczęcie meczu Nieznani Sprawcy zaprezentowali konkretne zielone racowisko na dole sektora w połączeniu ze stroboskopami. 16. 1916 z pasów 16.09.2022 Legia Warszawa - Miedź Legnica Na wyjście piłkarzy legioniści zaprezentowali pasy materiału. 26 pasów zjechało z górnej kondygnacji Żylety i utworzyło "1916" na tle legijnych barw. Z kolei po odliczaniu od 10 do 1 odpalonych zostało kilkaset stroboskopów, konkretnie dymiąc pod prezentowaną oprawą. 17. Sektorówka i piro 01.10.2022 Lech Poznań - Legia Warszawa Na początek meczu w sektorze gości rozciągnięta została malowana sektorówka "Ultras Legia Warszawa", obok której odpalone zostały stroboskopy. Kwadrans przed końcem meczu odpalone zostały jeszcze fajerwerki na dole sektora. 18. Napis CWKS z rac 22.10.2022 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin Oprawa miała miejsce na wyjście piłkarzy - na Żylecie odpalonych zostało 200 rac, które utworzyły napis "CWKS". Całość uzupełniły chorągiewki w barwach oraz czerwono-zielony transparent na dole. 19. Racowisko 04.11.2022 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk Na wyjście piłkarzy na Żylecie zaczęły powiewać flagi na kijach, setki chorągiewek w barwach, a pośród nich miał miejsce konkretny pokaz pirotechniczny - sporo rac, ogni wrocławskich oraz strzelające fajerwerki. 20. Racowisko na koniec 13.11.2022 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa W drugiej połowie nastąpiło odliczanie, po którym sektor gości na kilka minut rozświetlił się blaskiem pirotechniki pośród powiewających flag na kijach.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.