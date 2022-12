Koszykówka

Zapowiedź meczu z Arką Gdynia

Czwartek, 22 grudnia 2022 r. 13:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed nami ostatni mecz w roku 2022 - legioniści zagrają w Gdyni z Arką, która na papierze wygląda bardzo przyzwoicie, ale w ostatnich tygodniach nie może zwyciężyć. Zespół z Trójmiasta, w którym do niedawna występował Billy Garrett ma na swoim koncie sześć kolejnych porażek.



Przed sezonem długo nie było wiadomo, czy Arka w ogóle przystąpi do rozgrywek, w związku z wycofaniem się dotychczasowego sponsora głównego klubu. Mówiło się między innymi o możliwości połączenia z Treflem, by zbudować jeden mocny zespół w Trójmieście. Ostatecznie Suzuki zdecydowało się wesprzeć finansowo klub z Gdyni, w zamian za miejsce w nazwie. Dzięki temu udało się utrzymać część dotychczasowej kadry, w tym związanych od dłuższego czasu z Arką - Adama Hrycaniuka, Bartłomieja Wołoszyna, czy Krzysztofa Szubargę, który po zakończeniu kariery zawodniczej, stawia pierwsze kroki jako pierwszy szkoleniowiec.



W klubie został również Novak Musić - serbski obwodowy, mogący grać na pozycjach 1-2, który już w zeszłym sezonie spisywał się bardzo przyzwoicie. Na drugi sezon w zespole pozostał środkowy, Adrian Bogucki, który poprawił swoje statystyki. Obecnie w ciągu niespełna 20 minut na parkiecie notuje 10.8 punktu oraz 5.8 zbiórki. Podobnie jak wyżej wspomniani, drugi sezon z kolei w gdyńskim klubie rozgrywa Dominik Wilczek, jeden z bardziej perspektywicznych polskich zawodników na pozycjach 2-3. 24-letni zawodnik z roku na rok robi postęp, co widać w jego statystykach - najpierw w Kingu Szczecin, i teraz w Arce. Obecnie gra średnio 21 minut i zdobywa 8.3 pkt., przy dobrej skuteczności za 3 pkt. (37.3%).



Bardzo ważnym ruchem transferowym było pozyskanie Jamesa Florence'a ze Stali Ostrów, który już w przeszłości występował w barwach żółto-niebieskich. Tego 34-letniego zawodnika chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Popularny "Jimmy" potrafi doskonale obsługiwać kolegów z zespołu (obecnie średnio 4.9 asysty), jak i samemu kończyć akcje punktami (śr. 22.3 pkt. na mecz), a jego firmowym zagraniem są trójki (38.6%), szczególnie te wykonywane z 7-8 metra. Florence doskonale wymusza również przewinienia (śr. 5.1 na mecz) - zarówno przy okazji penetracji, jak i wspomnianych rzutów za 3, co przekłada się na sporą liczbę rzutów wolnych, które wykonuje ze skutecznością 79.7%. W obecnym sezonie zawodnik z powodu urazu pauzował przez parę tygodni, i właśnie niejako na zastępstwo Florence'a, Arka sprowadziła Billiego Garretta, oferując mu wysoki, miesiączny kontrakt. Ostatecznie Garrett w barwach Arki zagrał zaledwie trzy mecze, w których zdobywał 13.7 pkt. (przy skuteczności z gry na poziomie 37.8%), po czym został wykupiony przez Legię. W naszym zespole ma zastąpić odsuniętego od drużyny Devyna Marble'a. W czterech meczach w barwach Legii, Garrett na razie daleki jest od formy z jakiej pamiętamy go z występów w Czarnych Słupsk. W dwóch ostatnich spotkaniach, z Treflem i Galatasaray, zaliczył 1/12 z gry. Trener Kamiński wierzy, że ciężka praca jaką wykonuje zawodnik zaprocentuje, i niebawem znów zacznie trafiać tak jak jeszcze kilka miesięcy temu. Doskonała okazja do przełamania, właśnie w meczu z Arką, na parkiecie, gdzie trenował w ostatnich tygodniach. A o jego pracowitości niech świadczy fakt, że Billy jako pierwszy z legionistów pojawia się na każdym treningu, jak również przed każdym spotkaniem.



Wracając jeszcze do składu Arki, wspomnieć należy o pozyskanym dzięki rekomendacji Florence'a - Trey'u Wade. Po pięciu latach spędzonych na parkietach NCAA, po raz pierwszy trafił do Europy. Silny skrzydłowy występuje średnio 26.5 min. na mecz, i w tym czasie zdobywa 8.2 pkt. oraz zalicza aż 9.6 zbiórki. Właśnie walka na tablicach jest jego główną domeną, i z pewnością z nim boje toczyć będą Kulka, Wyka, czy Berzins. Drugim z nowych obcokrajowców jest 24-letni Jordan Harris, który po występach w NCAA, występował w Europie w Glasgow Rocks (śr. 17.7 pkt., 5.1 zbiórki i 3.5 as.). Grający na tej samej pozycji co Dominik Wilczek, Harris notuje 7.3 pkt. na mecz.



Chociaż James Florence powrócił już do pełni sił, to trener Szubarga nie może ostatnio korzystać z kontuzjowanego Adama Hrycaniuka. W związku z tym, w piątkowym meczu z Legią, podkoszowa rotacja gdynian będzie ograniczona i wiele zależeć będzie od dyspozycji Boguckiego, którego czeka niełatwa rywalizacja z Grosellem. W ostatnim meczu ze Śląskiem, również grając bez Hrycaniuka, Arka potrafiła zdobyć 40 punktów z pomalowanego, choć na tablicach nie była w stanie dorównać dysponującym więcej wysokich graczom WKS-u.



Arka czeka na wygraną od blisko dwóch miesięcy. Po raz ostatni gdynianie wygrali wyjazdowe spotkanie z GTK Gliwice (+9), co miało miejsce 30 października. Później zaliczyli sześć kolejnych porażek - z Treflem (-7), Spójnią (-27), Stalą (-29), Zastalem (-12), Sokołem (-11) oraz w ostatnią sobotę ze Śląskiem we wrocławskiej hali Orbita (-7). Ostatnie spotkanie z niepokonanym dotychczas w EBL Śląskiem pokazało, że Arka gra coraz lepiej, i kolejne wygrane tego zespołu są tylko kwestią czasu. Losy meczu ważyły się do ostatnich minut, a kapitalne spotkanie rozgrywał lider ekipy z Trójmiasta, Florence, który zdobył 34 punkty, trafiając kilka dalekich "trójek", a także wymuszając przewinienia (7) po stronie Śląska, by później zamieniać rzuty wolne na punkty (16/16).



Legia przed meczem z Arką zagrała dwa bardzo przyzwoite spotkania. Najpierw legioniści pokonali na Bemowie mocnego Trefla, a następnie po niezłym występie na Torwarze przegrali z bardzo mocnym tureckim Galatasaray, na zakończenie tegorocznej przygody z Ligą Mistrzów. Liczymy, że na zakończenie roku nasi gracze potwierdzą coraz lepszą dyspozycję i wygrają w lidze po raz ósmy.



W ostatnich dwóch sezonach Legia wygrała wszystkie cztery spotkania z Arką. W ostatnim meczu w Gdyni, rozgrywanym 27 grudnia zeszłego roku, legioniści zwyciężyli 88:70. Ostatnia wygrana arkowców miała miejsce przed trzema laty, kiedy nasz zespół przegrał w Arenie Gdynia aż 66:81.



Piątkowy mecz w gdyńskiej Arenie rozpocznie się o godzinie 18:30 i będzie transmitowany na platformie Emocje.TV. Bilety wstępu na spotkanie można kupić w cenie 30 złotych.



SUZUKI ARKA GDYNIA

Liczba wygranych/porażek: 5-7

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,6 / 83,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,0%



Skład: James Florence, Novak Musić (rozgrywający), Dominik Wilczek, Michał Samsonowicz, Aleksy Janiec, Kacper Marchewka (rzucający), Trey Wade, Jordan Harris, Bartłomiej Wołoszyn, Adrian Pajkert, Wiktor Sewioł (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Adam Hrycaniuk (środkowi)

trener: Krzysztof Szubarga, as. Bartosz Sarzało, Roman Tymański



Przewidywana wyjściowa piątka: James Florence, Novak Musić, Bartłomiej Wołoszyn, Trey Wade, Adrian Bogucki



Najwięcej punktów: James Florence 201 (śr. 22,3), Novak Musić 136 (11,3), Adrian Bogucki 130 (10,8).



Ostatnie wyniki: Czarni (w, 66:64), Twarde Pierniki (w, 79:98), MKS (w, 86:91), Start (d, 90:79), Astoria (w, 88:102), GTK (w, 70:81), Trefl (d, 75:82), Spójnia (w, 88:61), Stal (w, 102:73), Zastal (d, 78:90), Sokół (w, 85:74), Śląsk (w, 87:80).



Ostatnie mecze obu drużyn:

27.12.2021 Arka Gdynia 70:88 Legia Warszawa

04.09.2021 Legia Warszawa 79:59 Arka Gdynia

23.01.2021 Arka Gdynia 83:92 Legia Warszawa

08.10.2020 Legia Warszawa 76:69 Arka Gdynia

17.11.2019 Arka Gdynia 81:66 Legia Warszawa

12.05.2019 Arka Gdynia 94:75 Legia Warszawa (play-off)

09.05.2019 Legia Warszawa 100:94 Arka Gdynia (play-off)

07.05.2019 Legia Warszawa 97:91 Arka Gdynia (play-off)

04.05.2019 Arka Gdynia 109:87 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2019 Arka Gdynia 79:75 Legia Warszawa (play-off)

03.02.2019 Legia Warszawa 78:85 Arka Gdynia

20.10.2018 Arka Gdynia 79:69 Legia Warszawa

07.02.2018 Arka Gdynia 90:78 Legia Warszawa

07.10.2017 Legia Warszawa 76:87 Arka Gdynia



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 8-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,2 / 72,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 64,8%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Billy Garrett, Janis Berzins/Travis Leslie, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Ray McCallum 170 (12,1), Travis Leslie 118 (14,8), Geoffrey Groselle 124 (10,3).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90).



Termin meczu: piątek, 23 grudnia 2022 roku, g. 18:30

Adres hali: Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8 (Gdynia Arena)

Pojemność hali: 4010 miejsc

Ceny biletów: 30 złotych

Transmisja: Emocje.TV