Squash

Dwóch legionistów w TOP16 US Junior Open 2022

Poniedziałek, 19 grudnia 2022 r. 11:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwóch zawodników sekcji squasha Legii Warszawa dotarło do najlepszej szesnastki w US Junior Open 2022 w Philadelphii. Szymon Lohmann odpadł w 1/8 finału z Alexandrem Donne (USA) w kat. U-15, a Mateusz Lohmann w pięciu setach przegrał z Egipcjaninem, Yassine Aboeleneinem walkę o ćwierćfinał w kategorii do lat 13. W tych prestiżowych zawodach udział wzięli również Jan Samborski (U-17) oraz Sofiia Zrazhevska (U-15). Legionistka w walce o 1/8 finału z Amerykanką, Alexandrą Sroddard, przy stanie 2-2 ze względów zdrowotnych musiała zrezygnować z dalszej gry.







Wyniki legionistów:

Jan Samborski - Theo Gannon (Nowa Zelandia) 3-0 (11-2, 11-4, 11-0)

Jan Samborski - Segundo Portables (Argentyna) 0-3 (0-11, 2-11, 4-11)

Jan Samborski - Sebastian Singodia (Kanada) 3-1 (9-11, 11-5, 11-0, 11-8)

Jan Samborski - Avinash Uppuluri () 1-3 (7-11, 11-6, 7-11, 9-11)



Sofiia Zrazhevska - Scarlett Hine (USA) 3-0 (11-7, 11-4, 11-3)

Sofiia Zrazhevska - Lily Bourell (USA) 3-1 (11-4, 11-9, 6-11, 11-5)

Sofiia Zrazhevska - Alexandra Sroddard (USA) 2-2 (11-5, 4-11, 11-7, 5-11, 5-7), krecz



Mateusz Lohmann - Vijay Khanna (USA) 3-0 (11-3, 11-2, 11-4)

Mateusz Lohmann - Henry Urbanek (USA) 3-0 (11-3, 11-3, 11-3)

1/8 finału: Mateusz Lohmann - Yassine Aboelenein (Egipt) 2-3 (6-11, 8-11, 14-12, 12-10, 8-11)



Szymon Lohmann - Brighten Ng (USA) 3-0 (11-4, 11-7, 11-7)

Szymon Lohmann - Mohamed Elserafy 3-0 (11-7, 11-7, 11-5)

1/8 finału: Szymon Lohmann - Alexander Donne (USA) 0-3 (6-11, 8-11, 6-11)