Dwóch legionistów poleci na uniwersjadę do Lake Placid

Dwóch zawodników sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa znalazło się w kadrze Akademickiej Reprezentacji Polski na uniwersjadę w Lake Placid, która odbędzie się w USA w dniach 12-22 stycznia 2023 roku. Ma w niej wystartować około półtora tysiąca studentów-sportowców z 50 krajów. W łyżwiarstwie szybkim rywalizować będą dwaj zawodnicy Legii - Marek Kania oraz Karol Karczewski . Pierwszy z nich studiuje na Politechnice Warszawskiej, drugi na AWF-ie w Katowicach. Łącznie 55 polskich studentów rywalizować będzie w USA w dziewięciu dyscyplinach. - Bardzo się cieszę, że wreszcie będzie mi dane wystąpić w Lake Placid. W marcu tego roku nie mogłem wystartować w Akademickich Mistrzostwach Świata z uwagi na kolizję terminów z MŚ w wieloboju sprinterskim. Udział w uniwersjadzie to z pewnością niezwykłe przeżycie. Mam nadzieję na szybkie przejazdy i powrót do kraju z medalem - mówi Kania, siódmy zawodnik poprzedniej edycji Pucharu Świata na dystansie 500 metrów.

