Zbiórka na operację Michaliny

Przed jutrzejszym meczem koszykarzy Legii z Galatasaray, przy wejściu do hali Torwar, prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na pomoc dla Michaliny Bijak. Dziewczynka musi przejść kosztowną operację wydłużenia nogi w Paley European Institute. "Kiedyś takie dzieci jak ona skazane były na amputację! Dziś dla naszej córeczki jest szansa, żeby żyć normalnie. Niestety, potrzebna jest skomplikowana operacja. Bez niej Misia nigdy nie będzie chodzić, biegać, skakać jak zdrowa dziewczynka... Bardzo prosimy Cię o pomoc dla naszej córeczki!" - informują rodzice dziewczynki. W pierwszym etapie ratowania nóżki dziewczynki potrzeba około 400 tysięcy złotych. Wpłat dokonywać można nie tylko przy wejściu do hali Torwar, ale również TUTAJ .

