Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Niemen. Czas jak rzeka

Wtorek, 24 stycznia 2023 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od kilkunastu lat każde spotkanie przy Łazienkowskiej poprzedzone jest piosenką Czesława Niemena, zatytułowaną "Sen o Warszawie". Pomysłodawcą tej inicjatywy był śp. Wiesław Giler, wydawca tygodnika "Nasza Legia". W książce zatytułowanej "Czas jak rzeka" autor tekstu do "Snu o Warszawie" opowiada historię Czesława Juliusza Wydrzyckiego, bo tak naprawdę nazywał się wspaniały muzyk, urodzony w Starych Wasiliszkach - miejscowości, która dziś należy do Białorusi.



Przed blisko dwudziestu laty książkę upamiętniającą Niemena napisał zmarły w ostatnich dniach Marek Gaszyński, autor słów do "Snu o Warszawie".



Książka "Czas jak rzeka" wydana została w dość dużym, może nawet nieco nieporęcznym, formacie. Najważniejsze jednak co znajdujemy w środku - a tu poznajemy historię jednego z największych polskich muzyków XX wieku.



"Nie jest to ani kronika artystycznych dokonań Czesława Niemena, ani jego biografia. To tylko portret muzyka, zbudowany z wypowiedzi stykających się z nim ludzi, a także wspomnień i refleksji samego Niemena. Nie było więc moim zamiarem podawanie wszystkich ważnych faktów z jego życia; nie próbowałem nawet opisać wszystkich jego dzieł i dokonań, koncertów, płyt, nagrań, nagród. Na stworzenie takiej Niemenowskiej encyklopedii jest jeszcze czas i na pewno ktoś to wcześniej czy później zrobi. Ja chciałem tylko go przedstawić, przypomnieć - jako człowieka, jako wielkiego artystę" - czytamy we wstępie od autora.



I choć Gaszyński przekonuje, że nie znajdziemy encyklopedycznego spisu wszystkich dokonań Niemena, poznajemy wszystko to, co najważniejsze - od dzieciństwa, jego domu rodzinnego, późniejszej przeprowadzki czy pierwszych fascynacji muzycznych. Droga życiowa i muzyczna Niemena ubarwiona została fotografiami oraz tekstami wybranych piosenek, gdy traktuje o nich dany rozdział.



"Wiosną 1966 ukazała się moja pierwsza i ostatnia płyta we Francji, nagrana z orkiestrą Michela Colombier. I pomyśleć, że to za sprawą paryskiej anegdoty powstał evergreen Sen o Warszawie. Wzięty poeta francuski Pierre Delanoe napisał słowa do mojej piosenki 'Chciałbym cofnąć czas'. Jednak jego 'A Varsovie' jako tekst okazała się całkiem od Sasa... i tak mnie zirytował, że wykonałem desperacki numer, pisząc inną muzykę w przeciągu kilku godzin. Monsieur Colombier przez noc zaaranżował nowy temat i nazajutrz dokonaliśmy nagrań. Tydzień później nagrałem wersję polską ze słowami Marka Gaszyńskiego. Po powrocie do Warszawy Polskie Nagrania wytłoczyły z francuskiej taśmy płytę-czwórkę. Piosenka 'Czy wiesz' uwieńczyła moje żmudne usiłowania pozbycia się ckliwego głosu" - czytamy w książce.



"Wiosną 2004 roku, gdy pisałem te słowa, mój 16-letni syn Michał po powrocie ze stadionu, gdzie Legia pokonała Polonię 7:2, powiedział mi, że kibice Legii podczas każdego meczu warszawskiej drużyny śpiewają jej właśnie 'Sen o Warszawie'. Sprawiło mi to wielką radość" - pisał w książce Ś.P. Marek Gaszyński.



Cała publikacja to świetne źródło wiedzy nt. artysty, którego piękną pieśń od wielu lat śpiewają kibice Legii. Tym bardziej warto sięgnąć po tę lekturę, by poznać choć trochę postać samego artysty, zespoły w których występował, a także problemy, z którymi spotykał się przez większość "kariery", będąc wyszydzanym i wyśmiewanym za swoją odmienność.



Tytuł: Niemen. Czas jak rzeka

Autor: Marek Gaszyński

Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Rok wydania: 2004

Liczba stron: 254



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.