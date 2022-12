Legia zainteresowana Abdikholikovem?

Zagraniczne media informują, że na celowniku Legii Warszawa znalazł się Bobur Abdikholikov. Wcześniej pisano o zainteresowaniu Uzbekiem m.in. ze strony Zagłębia Lubin i Korony Kielce, ale oficjalne oferty zawodnikowi miały złożyć Hajduk Split, VSC Debreceni i Legia. 25-letni zawodnik może występować na pozycjach napastnika i skrzydłowego. Obecnie jest piłkarzem białoruskiego Eniergietyka-BDU Mińsk, ale w grudniu kończy mu się kontrakt i nie zamierza go przedłużyć. Mógłby więc trafić do stołecznego klubu za darmo. Abdikholikov występuje także w reprezentacji Uzbekistanu, w której dotychczas zagrał czterokrotnie. Bobur Abdikholikov ur. 23.04.1997, Koson, Uzbekistan wzrost: 1,75 pozycja: napastnik / skrzydłowy

