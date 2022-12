Michniewicz nie będzie selekcjonerem reprezentacji Polski

W ubiegłym tygodniu Czesław Michniewicz odbył kilka spotkań z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, wiceprezesami oraz zarządem PZPN. W ich trakcie selekcjoner podsumował występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze, a także omówił aspekty organizacyjne udziału kadry w mundialu. Po wnikliwiej analizie wszystkich informacji, PZPN zdecydował nie przedłużać wygasającej z końcem roku umowy Czesława Michniewicza. – W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania – powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza. – Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy. Czesław Michniewicz jest doświadczonym szkoleniowcem i jestem przekonany, że nie będzie długo czekał na propozycje nowej pracy. Życzymy mu powodzenia i dalszych sukcesów w karierze – dodał Cezary Kulesza. Jednocześnie PZPN informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się proces wyboru nowego selekcjonera, który poprowadzi reprezentację Polski w nadchodzących kwalifikacjach mistrzostw Europy. – Chcemy, aby w eliminacjach Euro reprezentację poprowadził trener gwarantujący jej rozwój i realizację zakładanych celów. Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców. Nasz wybór musi być przemyślany, dlatego nie będziemy deklarować konkretnych dat prezentacji selekcjonera. Jednocześnie zapewniamy, że wybór nowego szkoleniowca jest dla zarządu PZPN kwestią priorytetową – podkreślił prezes Kulesza.

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przyjdzie nastepny trener.Wygra eliminacje w grupie śmiechu i wszyscy będziemy piać z zachwytu jaką mamy super reprezentacje.Pojedziemy na euro tam zderzymy się z prawdziwą piłką,trzy mecze i do domu. Trener do zwolnienia i tak w kółko do zaje..nia.W międzyczasie kolejny trener przytuli kilka milionów złotych za wygrane eliminacje.Od ponad 40 lat syf i kopania za ogromne pieniądze. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo dla doradcy ,który doradził Kuleszy wzięcie Czeska żeby się go pozbyć z listy płac a teraz żeby nie przedłużać umowy która sama wygaśnie 31 grudnia. odpowiedz

PLH - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trzeba bylo byc idiota zeby go w ogole zatrudniac. Pokazal co umie najlepiej. Klamstwa i hajs i kombinowanie. Nie byle kto go uczyl i nie od byle kogo nauki w tym kierunku brał. Zlodziej j nikt wiecej odpowiedz

Bricklayer - 2 godziny temu, *.autocom.pl szkoda że "Naczelny Murarz Polski" odchodzi odpowiedz

Stary Sutener - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Do Grześka - Janek Urban, powiadasz? Zgadzam się z Tobą, bardzo ciekawa opcja, w Górniku zrobił wynik ponad stan, umie wprowadzać młodych chłopaków, a naszą kadrę czeka przecież zmiana pokoleniowa, chyba ,że Robert, Glik, Krycha...itd, na to nie pozwolą. Na miejscu Prezesa Kuleszy brałbym go pod uwagę i dał mu szansę. Nic na tym nie stracimy, a można tylko zyskać. Z pewnością nie byłby drugim Sousą. odpowiedz

LoLo - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Stary Sutener: Nom w Śląsku pampers też zrobił wynik ponad stan XD odpowiedz

Biała sila - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Więc po co ten cały cyrk był ,tylko do wyjścia z grupy ,cała ta machina myślenia do zwolnienia ,średniowiecze Europy nasza piłka odpowiedz

Kobo(L)t - 3 godziny temu, *.vectranet.pl 100% byłem pewny, że tak się zakończy. Rozwalił nam Legię, bo chciał wypromować się do ruskich, a fartem za puchary dostał repre. Gość zostawia spaloną ziemię i ma swojego klakiera przydupasa co smaruje o nim peany pochwalne.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kobo(L)t: Kto Legię "rozwalił", Michniewicz? Nie ma znaczenia, czy sie tego człowieka lubi, czy nie, ale nie piszmy bredni. Za zniszczenie klubu odpowiada tylko jeden truteń. odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Od strony sportowej odpowiada, a na pewno za wynik z zeszłej jesieni, rozpuszczenie gwiazd, a na koniec udostępnianie ckliwych odpraw. To są realne straty, sportowe, wizerunkowe i finansowe. Oczywiscie za jego zatrudnienie odpowiada Mioduski. Natomiast to, że Legia zaliczyła najgorszy ligowy sezon w pierwszej części zesonu jest jego wybitną zasługą. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jedyna słuszna decyzja. Z polskich widzę papszuna albo probierza(chociaż ten drugi ma gorsze notowania). Jeszcze janek urban albo fornalik moglby to pociagnac. Kazde inne polskie nazwisko bedzie zaskoczeniem odpowiedz

Sadysta - 2 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: ty gościu poważny jesteś? Jakiego Probierza?? Fornalik już był. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Sadysta : przedstawiam swoją opinie jak ci sie nie podoba to trudno. Probierz kazda druzyne ktora prowadzil doprowadzil do pucharow. Nawet bodajze cracovie. A jak bedzie mial zawodnikow lepszych to i wiecej osiagnie. Ale taki znawca jak ty pewnie krzyknie brać z zagranicy trenera , z zagranicy brać. To bierz swojego sousse hihi odpowiedz

Smo(l)na - 3 godziny temu, *.centertel.pl Powinni zwolnić jeszcze Lewandowskiego. Rozwala kadrę od wewnątrz. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Haha lepiej późno niż później... odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Teraz Jaga czy Miedzia? odpowiedz

